Топ-20 перспективних криптовалют на кінець 2024 року — Grayscale

Оновлений рейтинг представляє диверсифікований набір активів у криптосекторах, які мають високий потенціал зростання в останньому кварталі цього року

Компанія Grayscale, що керує криптовалютними активами, виділила 20 токенів, які можуть значно вирости в ціні до кінця 2024 року. Щокварталу дослідницька група Grayscale аналізує сотні криптовалют і оновлює власний список токенів, готових до зростання.

Аналіз містить низку факторів, у тому числі зростання/прийняття мережі, майбутні каталізатори, стабільність фундаментальних показників, оцінку токенів, інфляцію пропозиції токенів і потенційні ризики хвоста. Аналітики проаналізували сотні цифрових активів, зокрема DePIN-платформи з фокусом на ШІ, RWA і мемкоїни.

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Так, в оновлений список було додано шість нових криптовалют: SUI, TAO, OP, HNT, CELO і UMA. Водночас з нього вибули RENDER, MNT, RUNE, PENDLE, ILV і RAY порівняно з попереднім звітом. До рейтингу також входять такі ключові гравці, як Біткоїн (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Toncoin (TON), Chainlink (LINK) та Uniswap (UNI).

Водночас у Grayscale зазначають, що всі активи в топ-20 мають високу волатильність і повинні вважатися високоризиковими та не підходять для всіх інвесторів.

Серед новачків виявився токен SUI – нативна монета однойменного блокчейну. Після оновлення мережі швидкість транзакцій у Sui збільшилася на 80%, що навіть перевершило можливості Solana.

До рейтингу Grayscale також увійшла криптовалюта Bittensor. Протокол спрощує інтеграцію ШІ та цифрових активів. За останній місяць ціна TAO підскочила майже на 70%. За словами експертів, проєкт став одним із найпомітніших гравців у ШІ-секторі.

Ще одне примітне доповнення — Optimism (OP), рішення другого рівня (L2) на базі Ethereum. Головна відмінність мережі — фреймворк Superchain. Розробка команди Optimism вже знайшла застосування у L2-мережі Base від Coinbase.

Нагадаємо, з наближенням жовтня 2024 року багато інвесторів уважно стежать за постійно мінливим криптовалютним ринком, де інновації та зростання відбуваються з блискавичною швидкістю. Ми писали про 4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні.

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За матеріалами BeInCrypto