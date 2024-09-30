Чому ціни на Біткоїн, ETH, BNB, SHIB стрімко падають

Ціна Біткоїна (BTC) знизилася майже на 2%, що призвело до подальшого падіння альткоїнів, таких як ETH, BNB та SHIB

Після тижня зростання, Біткоїн (BTC) разом з загальним криптовалютним ринком опинився під тиском продажів на початку торгів у понеділок. Ціна BTC знизилась на 1,97%, торгуючись на рівні $64 536. Це пов’язано з тим, що японський індекс Nikkei 225 знизився сьогодні майже на 5%.

Крім того, перемога Шігеру Ішіби минулого тижня знову викликала занепокоєння щодо подальшого підвищення відсоткових ставок. Провідні альткоїни, такі як ETH, BNB, також зіткнулися з падінням, а мемкоїни, такі як DOGE і SHIB, сьогодні зазнали ще сильнішої корекції.

Індекс Nikkei 225 знизився на 4,6%

Станом на момент написання матеріалу індекс Nikkei 225 опустився нижче рівня 38 000 на фоні сильної єни. Перемога Шігеру Ішіби на виборах минулого тижня змусила багатьох аналітиків повірити, що Банк Японії займе яструбину позицію щодо монетарної політики, оголосивши про подальше підвищення ставок. Після оголошення про це минулого тижня єна різко зросла до долара США.

Говорячи про розвиток подій, Майкл Ван, аналітик Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. повідомив Bloomberg:

«Наш базовий сценарій полягає в тому, що Ішіба збереже статус-кво підтримки нормалізації Банку Японії й, отже, надасть підтримку єні».

Однак поточна позиція Ішіби залишається менш зрозумілою. У своїх коментарях на вихідних він зазначив, що монетарна політика повинна залишатися м’якою, враховуючи поточні економічні умови.

Біткоїн, ETH, SHIB падають на тлі подій на азійських ринках

Цього місяця, у вересні, Біткоїн продемонстрував приголомшливе зростання, досягнувши 9% приросту. Хоча бики намагалися утримати ціну BTC вище рівня $65 000, події на японському ринку спричинили певний тиск на продавців активу.

Альткоїни також зіткнулися з подібним тиском на продаж: Ethereum (ETH), BNB Coin (BNB) та інші зазнали корекції на 2,4%. Натомість XRP не піддається корекції: він зріс на 5,3% і піднявся до рівня $0,645.

Мемкоїни сьогодні постраждали найбільше: Dogecoin (DOGE) і Shiba Inu (SHIB) скоригувалися на 5-8%.

Крім того, ринки, ймовірно, залишатимуться волатильними, готуючись до публікації даних по зайнятості в США напередодні очікуваного жовтневого ралі.

Хоча учасники ринку очікують нового історичного максимуму для BTC після зниження ставки ФРС, досягти його буде нелегко. Криптоаналітична платформа Santiment повідомила, що соціальні настрої різко зросли, а отже, доведеться трохи почекати, щоб побачити новий історичний максимум.

Платформа зазначила, що наразі на кожен «ведмежий» пост щодо BTC припадає 1,8 «бичачих» постів.

«Історично склалося так, що ринки завжди рухаються в протилежному напрямку від очікувань натовпу», — зазначив Santiment.

Про те, як FUD і FOMO заважають трейдерам заробляти, ми писали раніше.

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За матеріалами coingape.com