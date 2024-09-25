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Біткоїн набув нового статусу від BlackRock

25.09.2024 13:00
Дарія Шуть
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Керівник відділу цифрових активів у фінансовому титані BlackRock Роббі Мітчнік вважає, що Біткоїн слід розглядати як актив з низьким рівнем ризику

Біткоїн набув нового статусу від BlackRock

Фото: unsplash.com

Керівник BlackRock розглядає флагманську криптовалюту як нову глобальну грошову альтернативу, що пропонує такі властивості, як дефіцит і децентралізація.

Роббі Мітчнік відкинув популярну тезу про те, що Біткоїн є ризикованим активом, який повинен торгуватися в тандемі з акціями. Він стверджує, що цінова дія першої криптовалюти визначається різними факторами.

За його словами, довгострокова кореляція Біткоїна з акціями насправді близька до нуля попри короткострокові сплески. Говорячи про нещодавнє схвалення опціонів на IBIT від BlackRock, Мітчнік заявив, що цей продукт дозволить торгувати і хеджувати ризики більш «гнучким» способом.

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Розвінчуючи чутки про Coinbase, Мітчнік також торкнувся нещодавньої теорії змови, пов’язаної з провідною американською біржею Coinbase.

Зазначимо, деякі члени біткоїн-спільноти почали поширювати чутки, що Coinbase купує «паперовий Біткоїн» від імені BlackRock. Нещодавня поправка BlackRock вимагає, щоб виведення коштів оброблялося протягом 12 годин безпосередньо в ланцюжку.

Однак Брайан Армстронг з Coinbase поспішив спростувати ці чутки, вказавши на той факт, що всі випуски і спалювання ETF насправді здійснюються в ланцюжку.

Під час свого останнього інтерв’ю Мітчнік пояснив, що «нічого суттєвого не змінилося» у зв’язку з чутками про Coinbase. Він применшив значення нещодавньої поправки, заявивши, що це було просто «операційне налаштування».

Нагадаємо, згідно з даними Whale Alert, одного з найпоширеніших сервісів відстеження криптовалютних гаманців, вперше за останні 14 років з «сплячки» вийшла Біткоїн-адреса, що містить 50 BTC ($3,1 млн за поточними цінами).

Ці монети датуються епохою творця Біткоїна Сатоші Накамото (який був активним учасником спільноти розробників Біткоїна до кінця 2010 року).

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Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
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