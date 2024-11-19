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MicroStrategy купила біткоїнів на рекордну суму

19.11.2024 19:00
Дарія Шуть
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Технологічна компанія MicroStrategy використовує фондовий ринок для фінансування рекордної покупки біткоїнів

MicroStrategy купила біткоїнів на рекордну суму

Фото: pexels.com

MicroStrategy придбала BTC на рекордні $4,6 млрд, реалізуючи анонсований минулого місяця план виходу на ринки капіталу для прискорення купівлі криптовалюти.

Виробник корпоративного програмного забезпечення, чия стратегія включає купівлю цифрового активу, придбав близько 51 780 біткоїнів у період з 11 по 17 листопада, згідно з поданою заявою до Комісії з цінних паперів і бірж США.

MicroStrategy скористалася так званою програмою «на ринку», щоб продати 13,6 мільйона акцій на ринку протягом тижня, що закінчився 17 листопада. Ці продажі є частиною рекордної програми вартістю $21 млрд, яка дозволяє банкірам компанії створювати акції для продажу на ринку. Кошти, зібрані за останній тиждень, самі по собі стануть четвертою за величиною ринковою угодою, що свідчить про шалений попит на акції.

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Це слідує за покупкою понад 27 000 біткоїнів в період з 31 жовтня по 10 листопада і двома великими придбаннями у вересні. Фірма тепер володіє біткоїнами на суму близько $30 млрд. Зараз компанія є найбільшим інституційним власником біткоїнів.

Відомо, що MicroStrategy вже працює над тим, щоб залучити більше грошей для купівлі BTC. Компанія оголосила, що запропонує додаткові $1,75 млрд у вигляді конвертованих облігацій з терміном погашення у 2029 році. А отримані кошти будуть частково використані для придбання більшої кількості криптовалюти.

Співзасновник і голова правління MicroStrategy Майкл Сейлор вирішив інвестувати в Біткоїн ще у 2020 році, щоб захиститися від інфляції. Спочатку фірма використовувала готівку для здійснення покупок, а потім перейшла до використання надходжень від випуску та продажу акцій, а також продажу конвертованих боргових зобов’язань, щоб посилити свою купівельну спроможність.

Нагадаємо, співзасновник Ethereum Віталік Бутерін розкритикував нещодавні коментарі голови MicroStrategy Майкла Сейлора на підтримку інституційного зберігання Біткоїна. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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