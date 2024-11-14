Біткоїн обійшов компанію Saudi Aramco за ринковою капіталізацією

Тепер це сьомий найбільший актив у світі

Біткоїн випередив за ринковою капіталізацією нафтового гіганта Saudi Aramco. За даними CoinGecko, вчора ціна провідної криптовалюти підскочила до нового рекордного максимуму — $93 477.

Nvidia, Apple та Microsoft є найціннішими приватними компаніями. За ними йдуть Amazon і Alphabet. Для того, щоб Біткоїн випередив Alphabet, його ціна повинна зрости приблизно до $107 000.

Для того, щоб обігнати Apple, ціна провідної криптовалюти має злетіти майже до $170 000.

Чи перевершить Біткоїн золото

Золото залишається найціннішим активом з величезним відривом з неймовірною ринковою капіталізацією в $17,4 трлн. Днями генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозував, що Біткоїн може перевершити золото впродовж наступних десяти років.

Новограц, який сам є власником золота, вважає, що жовтий метал не є привабливим для молодого покоління. Це досить поширена думка серед тих аналітиків, які вважають, що Біткоїн відбирає у золота його частку на ринку.

Генеральний директор Blocksteam Адам Бек, схоже, переконаний, що золото втримає свої позиції протягом поточного циклу. Адже, щоб його обійти, ціна найбільшої криптовалюти має зрости до $850 000, за умови, що ціна на золото залишиться приблизно на тому ж рівні.

Тим часом біткоїн-ETF наближаються до того, щоб перевершити золоті ETF за загальним обсягом капіталу. Сукупні інвестиції в ці продукти вже подолали приголомшливу позначку в $90 млрд. Як ми повідомляли раніше, на початку тижня Біткоїн обігнав срібло, зафіксувавши найбільший денний приріст в історії.

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За матеріалами U.Today