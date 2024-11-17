Ціна Біткоїна може зрости до $255 000 — прогноз аналітиків

Бичачий імпульс Біткоїна (BTC), що триває, не демонструє жодних ознак охолодження. Експерт з трейдингу припускає, що вартість першої криптовалюти може сягнути шестизначного числа, зрісши більш ніж удвоє від сьогоднішніх показників

Цей прогноз з’явився на тлі чергового рекордного досягнення Біткоїна, який вперше ненадовго перевищив позначку в $93 000. На момент написання новини актив торгується по $91 100, збільшившись у ціні на 1,65% за останню добу.

За словами експерта з торгівлі криптовалютами Алі Мартінеса, Біткоїн відповідає бичачій моделі «чашка з ручкою», що сигналізує про майбутнє тривале ралі з метою досягнення максимуму в $255 000.

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Патерн «чашка з ручкою», технічна формація графіка, часто сигналізує про продовження бичачого тренду після періоду консолідації. У цьому випадку ціна Біткоїна демонструє закруглене дно, за яким слідує коротка фаза консолідації, що нагадує ручку.

Згідно з аналізом, значущі рівні Фібоначчі виділяють потенційні точки опору на $154 699 і $384 067, з первинною метою на $255 000.

Цільовий показник біткоїна вище $200 000

У своєму дописі в X від 13 листопада технічний аналітик Герт ван Лаген також підтримав мету Біткоїна перевищити позначку в $200 000. За його словами, флагманська криптовалюта дотримується хрестоматійної моделі накопичення і перенакопичення. Нещодавній прорив вказує на нову фазу вищих максимумів та мінімумів, при цьому прогнози ставлять цільовий діапазон між $220 000 і $320 000.

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Слід зазначити, що подолання рівня опору в $100 000 зараз є основною метою Біткоїна, і більшість гравців ринку оптимістично налаштовані, що цей рівень є досяжним. Деякі аналітики очікують, що ралі цього активу на фоні результатів виборів у США продовжиться до дня інавгурації Дональда Трампа.

Це ралі також перекинулося на інші класи активів, пов’язані з Біткоїном. Як наслідок, акції майнінгових компаній та фірм, що інвестують у першу криптовалюту, таких як MicroStrategy, зросли в тандемі з флагманським цифровим активом.

Ринок очікував можливого відкату нижче цього рівня після публікації жовтневого індексу споживчих цін (ІСЦ). Результати ІСЦ показали зростання на 2,6% у річному вимірі, як і очікували аналітики. Варто зазначити, що інфляція вперто залишається вище бажаного рівня у 2%, що збільшує шанси на підвищення процентної ставки в грудні.

Нагадаємо, нещодавнє падіння ціни BTC викликало занепокоєння серед інвесторів, багато з яких очікують подальшого відкату. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Finbold