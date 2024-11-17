close-btn
PaySpaceMagazine

Ціна Біткоїна може зрости до $255 000 — прогноз аналітиків

17.11.2024 14:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Бичачий імпульс Біткоїна (BTC), що триває, не демонструє жодних ознак охолодження. Експерт з трейдингу припускає, що вартість першої криптовалюти може сягнути шестизначного числа, зрісши більш ніж удвоє від сьогоднішніх показників

Ціна Біткоїна може зрости до $255 000 — прогноз аналітиків

Фото: pexels.com

Цей прогноз з’явився на тлі чергового рекордного досягнення Біткоїна, який вперше ненадовго перевищив позначку в $93 000. На момент написання новини актив торгується по $91 100, збільшившись у ціні на 1,65% за останню добу.

За словами експерта з торгівлі криптовалютами Алі Мартінеса, Біткоїн відповідає бичачій моделі «чашка з ручкою», що сигналізує про майбутнє тривале ралі з метою досягнення максимуму в $255 000.

Читайте також: BlackRock отримав рекордні інвестиції у спотові біткоїн-ETF: причина

Патерн «чашка з ручкою», технічна формація графіка, часто сигналізує про продовження бичачого тренду після періоду консолідації. У цьому випадку ціна Біткоїна демонструє закруглене дно, за яким слідує коротка фаза консолідації, що нагадує ручку.

Згідно з аналізом, значущі рівні Фібоначчі виділяють потенційні точки опору на $154 699 і $384 067, з первинною метою на $255 000.

Цільовий показник біткоїна вище $200 000

У своєму дописі в X від 13 листопада технічний аналітик Герт ван Лаген також підтримав мету Біткоїна перевищити позначку в $200 000. За його словами, флагманська криптовалюта дотримується хрестоматійної моделі накопичення і перенакопичення. Нещодавній прорив вказує на нову фазу вищих максимумів та мінімумів, при цьому прогнози ставлять цільовий діапазон між $220 000 і $320 000.

Вас може зацікавити: Сатоші Накомото став 19-ю найбагатшою людиною у світі: про які статки мова

Слід зазначити, що подолання рівня опору в $100 000 зараз є основною метою Біткоїна, і більшість гравців ринку оптимістично налаштовані, що цей рівень є досяжним. Деякі аналітики очікують, що ралі цього активу на фоні результатів виборів у США продовжиться до дня інавгурації Дональда Трампа.

Це ралі також перекинулося на інші класи активів, пов’язані з Біткоїном. Як наслідок, акції майнінгових компаній та фірм, що інвестують у першу криптовалюту, таких як MicroStrategy, зросли в тандемі з флагманським цифровим активом.

Ринок очікував можливого відкату нижче цього рівня після публікації жовтневого індексу споживчих цін (ІСЦ). Результати ІСЦ показали зростання на 2,6% у річному вимірі, як і очікували аналітики. Варто зазначити, що інфляція вперто залишається вище бажаного рівня у 2%, що збільшує шанси на підвищення процентної ставки в грудні.

Нагадаємо, нещодавнє падіння ціни BTC викликало занепокоєння серед інвесторів, багато з яких очікують подальшого відкату. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Вам може бути це цікаво:

Біткоїн обійшов компанію Saudi Aramco за ринковою капіталізацією

Біткоїн-гаманець епохи Сатоші переказав свої перші BTC за останні десять років

Біткоїн зафіксував найбільший денний приріст в історії

За матеріалами Finbold

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Apple Studios зніме фільм про Сема Бенкмана-Фріда 17.11.2024

Apple Studios зніме фільм про Сема Бенкмана-Фріда
Tether випустив набір для розробки криптогаманців з підтримкою ШІ 16.11.2024

Tether випустив набір для розробки криптогаманців з підтримкою ШІ
Сатоші Накомото став 19-ю найбагатшою людиною у світі: про які статки мова 16.11.2024

Сатоші Накомото став 19-ю найбагатшою людиною у світі: про які статки мова
XRP випередив усі криптовалюти з топ-100 15.11.2024

XRP випередив усі криптовалюти з топ-100
Біткоїн втрачає 4% від вартості: що відбувається 15.11.2024

Біткоїн втрачає 4% від вартості: що відбувається
Dogecoin зросте в ціні та перевищить Solana за капіталізацією — прогноз 15.11.2024

Dogecoin зросте в ціні та перевищить Solana за капіталізацією — прогноз
Вибір редакції
Всі
Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду
ТОП статей 15.11.2024

Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду

 Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank
ТОП статей 15.11.2024

Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank
Останні новини
Сьогодні  14:00

Ціна Біткоїна може зрости до $255 000 — прогноз аналітиків

 Сьогодні  13:00

В яких країнах ЄС найбільше українських біженців — дані Євростату

 Сьогодні  12:00

Apple Studios зніме фільм про Сема Бенкмана-Фріда

 Сьогодні  11:00

Учені зрозуміли, як змусити ШІ думати, як людина

 Сьогодні  10:00

Ілон Маск назвав дві ключові дати для людства

 16.11.2024  14:00

Tether випустив набір для розробки криптогаманців з підтримкою ШІ

 16.11.2024  13:00

Google Chrome для iOS оновлено: що змінилося

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber