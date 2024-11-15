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Біткоїн втрачає 4% від вартості: що відбувається

15.11.2024 14:30
Олеся Крамаренко
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Нещодавнє падіння ціни BTC викликало занепокоєння серед інвесторів, багато з яких очікують подальшого відкату

Біткоїн втрачає 4% від вартості: що відбувається

Фото: pexels.com

Сьогодні ціна BTC знизилася майже на 4% і досягла позначки $87 508, а обсяг торгів знизився на 27% до $85 млрд. Крім того, відкритий інтерес до ф’ючерсів на Біткоїн впав більш ніж на 3%, що свідчить про приглушений інтерес з боку учасників ринку.

Існує цілий ряд причин, які могли вплинути на падіння ціни Біткоїна. Інвестори відійшли в сторону після кількох макроекономічних подій, а поточні ринкові тенденції вплинули на їхні настрої.

Показники інфляції в США: вплив ІСЦ та ІЦВ

Поточні дані по інфляції в США свідчать про різке зростання цін, що викликає занепокоєння серед інвесторів щодо можливого «яструбиного» кроку Федеральної резервної системи. Зокрема, інфляція ІСЦ США на початку цього тижня склала 2,6%, що стало першим зростанням за останні вісім місяців.

Водночас вчорашні показники інфляції ІЦВ в США склали 2,4%, перевищивши ринковий прогноз і збільшившись з 1,9%, зафіксованих у вересні. Хоча ціна Біткоїна спочатку зросла, попри вищі, ніж очікувалось, показники інфляції, схоже, що інвестори зараз тримають дистанцію.

Ці дані по інфляції уважно розглядаються Федеральною резервною системою США для прийняття рішень щодо монетарної політики. Враховуючи нещодавній сплеск інфляційного тиску, світові інвестори зараз придивляються до потенційних кроків центрального банку на грудневому засіданні.

Майнери продовжують продавати біткоїни

Майнери продовжують продавати свої активи, що негативно позначається на загальних ринкових настроях. Це може бути й однією з головних причин нещодавнього падіння BTC. За словами керівника відділу досліджень CryptoQuant Хуліо Морено, один майнер епохи Сатоші нещодавно скинув 2 000 BTC.

За словами Морено, монети були видобуті у 2010 році, і майнер ніколи не переміщував їх. Однак, коли ціна злетіла до нових максимумів, деякі з цих біткоїнів були переведені на біржі. Крім того, інший нещодавній звіт показав, що вчора майнери BTC перемістили 25 000 BTC, що також посилило ведмежі настрої, які спостерігаються зараз.

Історичні тренди вказують на відкат ціни Біткоїна

Більшість аналітиків зберігають оптимізм щодо довгострокової траєкторії зростання ціни Біткоїна. Для контексту, історичні дані вказують на те, що BTC часто стикається з невеликим відкатом під час бичачого руху, перш ніж продовжити своє ралі до нових максимумів.

Враховуючи це, багато хто розглядає поточне падіння як нормальний рух криптовалюти. На думку відомого ринкового експерта Rekt Capital, падіння Біткоїна на тлі бичачого тренду дасть інвесторам більше можливостей для купівлі за нижчими цінами. Враховуючи це, поточне падіння, схоже, сприятиме подальшому зростанню цін на BTC найближчими днями. Також Rekt Capital назвав найкращий період для бичачого зростання Біткоїна.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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