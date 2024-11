Сатоші Накомото став 19-ю найбагатшою людиною у світі: про які статки мова

Творець Біткоїна Сатоші Накамото піднявся до лав найбагатших людей світу

Завдяки стрімкому зростанню вартості Біткоїна, статки Накамото підняли його на 19-е місце у світовому рейтингу найбагатших людей планети. Історик Біткоїна Піт Ріццо поділився цим фактом у своєму новому твіті: «З ціною у $90 000 за монету, Сатоші Накамото зараз є 19-ю найбагатшою людиною у світі».

BREAKING: At $90,000 #Bitcoin, Satoshi Nakamoto is now the 19th richest person in the world 👑 pic.twitter.com/gfkRDXJWP5

— The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) November 13, 2024