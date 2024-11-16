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Сатоші Накомото став 19-ю найбагатшою людиною у світі: про які статки мова

16.11.2024 12:00
Олеся Крамаренко
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Творець Біткоїна Сатоші Накамото піднявся до лав найбагатших людей світу

Сатоші Накомото став 19-ю найбагатшою людиною у світі: про які статки мова

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, freepik.com

Завдяки стрімкому зростанню вартості Біткоїна, статки Накамото підняли його на 19-е місце у світовому рейтингу найбагатших людей планети. Історик Біткоїна Піт Ріццо поділився цим фактом у своєму новому твіті: «З ціною у $90 000 за монету, Сатоші Накамото зараз є 19-ю найбагатшою людиною у світі».

Сатоші Накамото – це псевдонім людини або декількох людей, які розробили Біткоїн, написали білу книгу Біткоїна, а також створили й розгорнули оригінальну еталонну реалізацію Біткоїна. Вважається, що Сатоші володіє близько мільйоном біткоїнів, які залишаються недоторканими з моменту їх створення.

Коли ціна Біткоїна досягла нових максимумів, його статки також зросли в ціні. Згідно зі скріншотом, наданим Ріццо, вартість цих активів оцінюється в $90 млрд, що ставить Сатоші на 19-е місце серед найбагатших людей світу.

Однак, попри нещодавні твердження, в тому числі документальний фільм на каналі HBO, ніхто не знає, хто такий Сатоші Накамото. Пошуки особи Накамото тривають роками, і відповідь залишається невідомою.

Біткоїн зростає

Біткоїн перевищив $93 000 у середу, досягнувши історичного максимуму в ході ралі, яке не демонструє жодних ознак уповільнення найближчим часом. На момент написання матеріалу ціна BTC
22% за тиждень до $91 311.

Це все ще ставить попередні прогнози ціни в $100 000 в межах досяжності. Згідно зі статистикою Deribit, бичачі опціонні ставки зосереджені на досягненні Біткоїном позначки в $100 000. На початку тижня приплив коштів в американські біржові фонди, що торгують біткоїнами, перевищив $1 млрд.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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