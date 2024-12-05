EBA розробляє нові вимоги для криптопослуг для протидії відмиванню грошей

Європейське банківське управління (EBA) оголосило про старт публічних консультацій з розробки нових регуляторних технічних стандартів (RTS)
Вони визначатимуть критерії, за якими постачальники послуг з обслуговування криптоактивів (CASP) мають призначати центральний контактний пункт (ЦКП) для виконання місцевих зобов’язань у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).
Навіщо це потрібно?
CASP часто надають свої послуги в інших державах-членах ЄС через установи, які не є філіями, і повинні дотримуватися місцевих вимог щодо ПВК/ФТ. Це створює складнощі для нагляду за такими установами, оскільки вони самі можуть не вважатися «зобов’язаними особами».
Щоб усунути ці проблеми, новий проєкт RTS пропонує:
- встановити критерії для визначення обставин, коли призначення ЦКП є доцільним;
- визначити функції ЦКП, які допоможуть забезпечити дотримання регуляторних вимог.
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Передісторія та актуальність
Перша версія подібних регуляторних стандартів була опублікована ще у 2017 році, а в 2018-му набрав чинності Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2018/1108, що стосувався емітентів електронних грошей (ЕМІ) та постачальників платіжних послуг (ППП).
Новий Регламент (ЄС) 2023/1113, який розширює сферу дії на CASP, набуде чинності 30 грудня 2024 року. Це вимагає оновлення регуляторних стандартів і розширення положень, що раніше стосувалися лише ЕМІ та ППП, на постачальників криптоактивів.
Цей крок допоможе забезпечити прозорість і ефективність боротьби з фінансовими злочинами у цифровій сфері.
Нагадаємо, що ЄС посилив боротьбу з відмиванням грошей. Європейський парламент остаточно схвалив Положення про боротьбу з відмиванням грошей (AMLR). Воно передбачає запровадження нових правил для протидії незаконним операціям, в тому числі у сфері криптовалюти.
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За матеріалами: EBA.