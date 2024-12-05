EBA розробляє нові вимоги для криптопослуг для протидії відмиванню грошей

Європейське банківське управління (EBA) оголосило про старт публічних консультацій з розробки нових регуляторних технічних стандартів (RTS)

Вони визначатимуть критерії, за якими постачальники послуг з обслуговування криптоактивів (CASP) мають призначати центральний контактний пункт (ЦКП) для виконання місцевих зобов’язань у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).

Навіщо це потрібно?

CASP часто надають свої послуги в інших державах-членах ЄС через установи, які не є філіями, і повинні дотримуватися місцевих вимог щодо ПВК/ФТ. Це створює складнощі для нагляду за такими установами, оскільки вони самі можуть не вважатися «зобов’язаними особами».

Щоб усунути ці проблеми, новий проєкт RTS пропонує:

встановити критерії для визначення обставин, коли призначення ЦКП є доцільним;

визначити функції ЦКП, які допоможуть забезпечити дотримання регуляторних вимог.

Цікаве по темі: Одна з країн ЄС закрила 47 криптообмінників через відмивання грошей

Передісторія та актуальність

Перша версія подібних регуляторних стандартів була опублікована ще у 2017 році, а в 2018-му набрав чинності Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2018/1108, що стосувався емітентів електронних грошей (ЕМІ) та постачальників платіжних послуг (ППП).

Новий Регламент (ЄС) 2023/1113, який розширює сферу дії на CASP, набуде чинності 30 грудня 2024 року. Це вимагає оновлення регуляторних стандартів і розширення положень, що раніше стосувалися лише ЕМІ та ППП, на постачальників криптоактивів.

Цей крок допоможе забезпечити прозорість і ефективність боротьби з фінансовими злочинами у цифровій сфері.

Нагадаємо, що ЄС посилив боротьбу з відмиванням грошей. Європейський парламент остаточно схвалив Положення про боротьбу з відмиванням грошей (AMLR). Воно передбачає запровадження нових правил для протидії незаконним операціям, в тому числі у сфері криптовалюти.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ЄС ввів санкції проти деяких криптосервісів: причина

Ринок криптовалют в Україні узгодять з правилами ЄС — НКЦПФР

У ЄС заборонять анонімні криптогаманці

За матеріалами: EBA.