Mastercard готується інтегрувати криптовалюти у TradFi у 2025 році

Традиційні фінансові компанії, які перейшли на криптовалюту, проходять етап експериментів і активно працюють над реальними рішеннями, заявив керівник відділу криптовалюти і блокчейну Mastercard Радж Дхамодхаран

«Багато хто з нас в індустрії виходить за рамки експериментів, це вже реальні рішення», — сказав він, зазначивши, що Mastercard вже надала можливість здійснювати платежі в стейблкоїнах фінансовим установам. Ці установи можуть здійснювати розрахунки за допомогою стейблкоїнів, що відображає більш широку тенденцію впровадження криптовалют.

Недавно платіжний гігант оголосив про партнерство з фірмою Notabene, що займається питаннями крипто-комплаєнсу, яка інтегрує Crypto Credential від Mastercard у свою платформу SafeTransact, щоб зробити транзакції з цифровими активами більш безпечними та зручними для користувачів.

Система Crypto Credential продовжує залишатися в центрі зусиль Mastercard, спрямованих на те, щоб зробити криптовалюту більш поширеною. Вона дозволяє користувачам надсилати кошти, використовуючи звичні ідентифікатори, такі як адреси електронної пошти, а не складні адреси гаманців, забезпечуючи при цьому дотримання регуляторних стандартів. Система також допомагає запобігти нецільовим транзакціям, перевіряючи, чи може гаманець одержувача отримати певний актив.

«Що заважає криптовалютам стати мейнстрімом, так це те, що споживачі повинні мати можливість знаходити один одного, використовуючи те, що вони вже знають», — сказав Дхамодхаран.

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За словами Дхамодхарана, мета Mastercard — бути сполучною ланкою між традиційними фінансами та блокчейн-мережами, забезпечуючи дотримання регуляторних норм та створюючи нові бізнес-моделі. У 2025 році компанія планує оголосити про додаткові партнерства та кейси використання, посилюючи свою прихильність до інтеграції криптовалют у глобальні платежі.

«Як індустрія в цілому, ми повинні бути дуже відкритими для того, щоб зробити криптовалюту доступною якомога ширше», — сказав він.

Дхамодхаран також оптимістично налаштований щодо майбутнього токенізації, яке, за його словами, вимагатиме нових бізнес-моделей, щоб задовольнити зростаючий попит на реальні активи токенів з боку таких компаній, як BlackRock і Franklin Templeton.

«Якщо з часом з’явиться більше ясності щодо того, як депозити можуть бути представлені в тій чи іншій формі в публічному ланцюжку, з точки зору регулювання, я думаю, що це може навіть вийти на новий рівень з точки зору масштабування», — сказав він.

У 2025 році Mastercard зосередиться на входженні/виході з криптовалют у банківський світ, роблячи цей процес максимально плавним і безпечним, а також розширюючи можливості та функції свого продукту Crypto Credential. Третій фокус – це стейблкоїни, повідомили в компанії.

«Ми вважаємо, що майбутнє — це світ депозитів, тому що саме там знаходяться гроші, і саме там люди і бізнес тримають гроші і стейблкоїни, які можуть легко переміщатися по ланцюжку і, якими легко розраховуватися», — додав Дхамодхаран.

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Джерело: CoinDesk.