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Mastercard викупить акції на $12 млрд

19.12.2024 20:20
Дарія Шуть
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У Mastercard схвалили нову програму викупу акцій, яка попередньо почне діяти вже наступного року

Mastercard викупить акції на $12 млрд

Фото: freepik.com

Рада директорів Mastercard Incorporated затвердила нову програму викупу акцій, яка дозволяє компанії викупити до $12 млрд звичайних акцій класу А.

Ця програма викупу акцій набуде чинності після завершення раніше оголошеної програми на суму $12 млрд (грудень 2023-го). Станом на 13 грудня 2024 року в рамках поточної затвердженої програми викупу акцій залишилося приблизно $3,9 млрд.

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Також Рада директорів оголосила про виплату квартальних грошових дивідендів у розмірі 76 центів на акцію, що на 15% більше, ніж попередній дивіденд у розмірі 66 центів на акцію.

Як повідомили у пресслужбі компанії, грошові дивіденди будуть виплачені 7 лютого 2025 року власникам простих акцій класу А та простих акцій класу В станом на 9 січня 2025 року.

Нагадаємо, протягом майже 20 років фонд Mastercard Foundation був одним з найуспішніших інвесторів у світі, володіючи лише однією акцією: Mastercard Inc. Тепер він отримав новий мандат — зменшити частку цього пакета акцій, що оцінюється приблизно в $50 млрд, і диверсифікувати її в низку активів.

Це означає заснування підрозділу з управління капіталом і залучення талантів з найбільших пенсійних планів Канади. Зараз компанія Mastercard Foundation Asset Management Corp. (MFAM) купує частки приватного капіталу зі знижкою.

Правління пенсійного плану Eastman Kodak Co. погодилося продати частки приватного капіталу та інші неліквідні активи вартістю $764,4 млн фонду Mastercard Foundation за $550,6 млн. Очікується, що продаж буде завершено до кінця року.

Також ми писали, що Mastercard запускає сервіс для спрощення платежів через цифрові гаманці. Глобальна платіжна система Mastercard представила новий сервіс Pay Local, покликаний спростити оплату картками для споживачів, які використовують місцеві цифрові гаманці.

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Рубрики: MasterсardІнвестиціїСвітНовини
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