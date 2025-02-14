Mastercard токенізувала 30% своїх транзакцій у 2024 році

Міжнародний гігант платіжних послуг Mastercard повідомив, що у 2024 році він токенізував 30% своїх транзакцій; він також визнав здатність стейблкоїнів та інших криптовалют підірвати традиційні фінансові послуги

У заяві, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія заявила, що досягла значних успіхів на шляху до своєї мети «інновації платіжної екосистеми», включаючи токенізацію транзакцій, створення рішень для розблокування бізнес-моделей, заснованих на блокчейні, та спрощення доступу до цифрових активів.

«Завдяки принциповому підходу (включаючи застосування розумних методів управління ризиками та постійний моніторинг наших партнерів, які активно працюють на ринку цифрових активів), ми зосереджені на підтримці екосистем блокчейну та цифрових валют», — заявили в Mastercard.

Mastercard заявила, що співпрацює з низкою криптовалютних гравців, щоб дозволити споживачам купувати криптовалюту за допомогою карток і витрачати залишки коштів там, де приймають їхні бренди.

Компанія також повідомила про $28,2 млрд чистого доходу за 2024 рік, що на 12% більше, ніж у попередньому році.

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Крім того Mastercard визнала, що стейблкоїни та інші криптовалюти стають конкурентами в платіжній індустрії. Компанія заявила, що цифрові валюти мають потенціал «підірвати традиційні фінансові ринки» і можуть кинути виклик її існуючим продуктам.

Вона заявила, що криптовалюти можуть стати більш популярними в міру їх регулювання, оскільки цифрові активи забезпечують доступність, незмінність і ефективність.

У 2024 році стейблкоїни продемонстрували значні обсяги переказів. Дані криптовалютної біржі CEX показали, що річний обсяг стейблкоїнів за рік сягнув $27,6 трлн, перевищивши сукупні обсяги Visa та Mastercard.

Одним з основних факторів, що сприяли різкому зростанню обсягу переказів стейблкоїнів, стало збільшення використання ботів. Провідний аналітик CEX Ілля Отиченко зазначив, що використання ботів не означає, що обсяг переказів є недостатнім, оскільки боти використовуються для підвищення ефективності ринку.

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Джерело: Coin Telegraph.