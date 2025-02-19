XRP під загрозою падіння: аналіз технічних індикаторів

Технічні індикатори свідчать про те, що XRP, демонструє сигнал до продажу, зокрема, TD Sequential на денному графіку вказує на ведмежий тренд. Це може означати потенційний відкат, за словами відомого криптовалютного аналітика Алі Мартінеса, який написав про це у X 18 лютого

За словами експерта з трейдингу, XRP формує сигнал продажу «9» за TD Sequential — це патерн, який зазвичай передбачає вичерпання тренду. Історично цей індикатор використовується для прогнозування короткострокових розворотів, і у випадку XRP можлива подальша волатильність.

Якщо тиск продажів посилиться, Мартінес називає ключовими рівнями підтримки $2,50 і $2,35. Однак якщо XRP утримається вище поточних рівнів і спростує сигнал TD Sequential, основними рівнями опору залишаться $2,80 і $3.

Водночас, попри поточні труднощі XRP, криптовалютний аналітик Dark Defender у своєму дописі в X від 18 лютого зазначив, що довгострокова висхідна структура токена залишається незмінною. Зокрема, токен демонструє схожий патерн із проривом 2017 року. Подолавши дві ключові лінії опору, він зараз націлений на рівні вище $5.

Цікаве по темі: Як XRP відреагував на початок ведмежого ринку та чого очікувати

Аналіз ціни XRP

Станом на момент написання матеріалу, XRP торгувався на рівні $2,58, знизившись на понад 3% за останні 24 години, але демонструючи +3,4% у тижневому вимірі.

Наразі загальний настрій навколо XRP залишається переважно ведмежим. Криптовалюта демонструє ознаки подальших втрат у короткостроковій перспективі, оскільки її ціна перебуває нижче 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $2,66. Проте у довгостроковій перспективі настрої залишаються оптимістичними, оскільки поточна ціна XRP значно перевищує 200-денну SMA на рівні $1,39.

Оцінка індикаторів імпульсу, таких як Індекс відносної сили (RSI), вказує на нейтральний стан ринку. Поточне значення RSI становить 49, що свідчить про те, що XRP не є ні перекупленим, ні перепроданим активом, тоді як волатильність залишається підвищеною на рівні 10,81%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Dogecoin може досягти $5,80 — Алі Мартінес

Криптотрейдер перетворив $5000 на $1 мільйон за 4 дні

Коли XRP досягне $15 — думка аналітика

За матеріалами finbold.com.