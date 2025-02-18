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Як XRP відреагував на початок ведмежого ринку та чого очікувати

18.02.2025 12:00
Микола Деркач
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У криптосекторі останнім часом переважають песимістичні настрої, цифрові активи демонструють далеко не найкращі результати, і багато аналітиків почали говорити про старт ведмежого ринку, зокрема, це експерти CryptoQuant. Як реагує XRP на ці умови та чого очікувати далі?

Як XRP відреагував на початок ведмежого ринку та чого очікувати

Як XRP відреагував на початок ведмежого ринку та чого очікувати Фото: pexels.com

XRP був одним із лідерів бичачого тренду на криптовалютному ринку, який розпочався у листопаді минулого року. Однак останнім часом його висхідна траєкторія, схоже, зупинилася.

Станом на момент написання матеріалу XRP торгувався на рівні $2,63, що означає зростання на 24,44% з початку року (YTD).

Імпульс цифрового активу значно сповільнився на початку лютого через тарифи, запроваджені президентом Трампом, після чого XRP опустився нижче ключового рівня $3, який тепер виступає опором. Історично лютий був одним із найгірших місяців для прибутковості XRP. Для порівняння: наприкінці січня актив торгувався на рівні $3,03, а відтоді втратив 13,2%.

Попри цю невдачу, є кілька позитивних факторів. Ринок очікує відносно швидкого завершення багаторічного судового процесу Ripple Labs із Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) після відставки її колишнього голови Гарі Генслера.

Окрім цього, CoinShares нещодавно подала заявку на створення біржового фонду (ETF) на основі XRP для торгів на біржі NASDAQ, що може стати важливим кроком для ширшого впровадження криптовалюти.

Останній позитивний сигнал — активність XRP-китів, які володіють понад 1 000 000 токенів. Вони не продають активи, а, навпаки, накопичують їх.

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XRP-кити налаштовані оптимістично, але сповільнили темпи купівлі

Відомий криптовалютний аналітик Алі Мартінес звернув увагу, що 17 лютого XRP-кити придбали 60 мільйонів токенів лише за 24 години.

Істрично великі накопичення XRP китами передували суттєвим зростанням ціни. Зворотне також вірне — коли кити починають розпродавати активи, ціна, як правило, швидко падає.

Останні події підтверджують попередню тезу Мартінеса, висловлену 16 лютого, про формування графічного патерну «чашка з ручкою». Якщо цей патерн справді вірний, вартість XRP може зрости до $3,35.

Однак слід зауважити, що виявлений Мартінесом патерн сформувався у відносно короткому часовому проміжку. Оскільки «чашка з ручкою» є довгостроковим графічним патерном, його надійність у даному випадку викликає питання.

Крім того, остання хвиля придбань XRP-китами була відносно невеликою. Наприклад, 8 лютого вони купили 540 мільйонів токенів, проте жодного значного зростання ціни не відбулося майже протягом тижня. Тож трейдерам слід запастися терпінням і не завищувати очікування.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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Як XRP відреагував на початок ведмежого ринку та чого очікувати

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