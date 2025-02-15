Криптотрейдер перетворив $5000 на $1 мільйон за 4 дні

Кінець січня та початок лютого 2025 року надали трейдерам мемкоїнів чимало (хоч і короткочасних) можливостей для швидкого заробітку як на відомих криптовалютах, так і на нових токенах. І у цьому матеріалі ми розповімо про цікавого гравця крипторинку, який усього за декілька днів зумів перетворити $5000 тис. на $1 млн

Успіх цього криптотрейдера став можливим завдяки маловідомому та малоліквідному токену HARRYBOLZ після того, як власник соціальної платформи X, мільярдер Ілон Маск, змінив своє ім’я на Harry Bōlz — найімовірніше, гра слів на тему hairy balls.

Криптовалютний гаманець, позначений як «LeBron», виявився ідеально підготовленим до такої події. Станом на 7 лютого трейдер, що володів цим гаманцем, мав 128,8 млн HARRYBOLZ, придбаних за 25 Solana (SOL) (~$4807).

Зміна імені Маска спричинила ажіотаж, завдяки якому «LeBron» зміг продати більшу частину своїх мемкоїнів — 109,8 млн — за 3649 SOL (~$737 000), залишивши ще понад $270 000 у нереалізованому прибутку, згідно з даними Lookonchain, отриманими Finbold.

Підозрілі угоди «LeBron» із TRUMP і MELANIA перед інавгурацією

Гаманець «LeBron» цікавий сам по собі, адже наприкінці січня він заробив понад $12 млн на торгівлі мемкоїнами OFFICIAL TRUMP (TRUMP) та Official Melania meme (MELANIA).

Цей успіх вражає, оскільки запуск мемкоїнів часто супроводжується різкими коливаннями цін, через що багато інвесторів залишаються з нічим.

Наприклад, токен MELANIA ненадовго зріс до $13,05, але до моменту написання матеріалу впав на 89,19% і торгується по $1,41. Токен TRUMP, хоч і зберіг певну стабільність, теж просів — його ціна становить $15,39, що на 78,62% нижче за пікові $72.

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Зростаючий зв’язок між Ілоном Маском і мемкоїнами

Щодо угоди з HARRYBOLZ, хоч вона і виглядає вражаюче вчасною, варто зазначити, що це не вперше Ілон Маск використовує цей псевдонім. Крім того, мільярдер давно пов’язаний із криптовалютами.

Наприклад, він настільки популяризував Dogecoin (DOGE), що навіть отримав контроль над новим напівурядовим відомством — Департаментом урядової ефективності (D.O.G.E.), на офіційному сайті якого було встановлено логотип токена.

Також раніше ми писали, що 7 лютого 2025 року один із успішних трейдерів скористався можливістю зробити ставку на різке падіння вартості нового токена Berachain (BERA) невдовзі після його запуску. Це стало протилежністю до традиційного сценарію, коли інвестори залишаються у програші на фоні падіння нової криптовалюти. Так, він заробив $600 тис. за 2 години.

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