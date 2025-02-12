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На Біткоїн чекає масштабний обвал — аналітик

12.02.2025 18:20
Ольга Деркач
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Аналітик, відомий своїми прогнозами щодо Біткоїна, вважає, що BTC повинен зробити останній крок вниз, перш ніж розпочнеться новий параболічний сплеск

На Біткоїн чекає масштабний обвал — аналітик

На Біткоїн чекає масштабний обвал — аналітик Фото: pexels.com

Аналітик під псевдонімом Credible Crypto розповів своїм 67 800 підписникам на YouTube, що Біткоїн, схоже, перебуває в розпалі другої корекційної хвилі в рамках п’ятихвильового ралі.

Credible використовує теорію хвиль Елліотта, яка стверджує, що бичачий актив має тенденцію до п’ятихвильового зростання, де друга і четверта хвилі є корекційними періодами, а перша, третя і п’ята хвилі — висхідними рухами.

За словами крипто-стратега, Біткоїн цілком може повернутися до рівня нижче $80 000, перш ніж розпочнеться стрімкий висхідний сплеск.

«Важливий висновок полягає в тому, що друга підхвиля технічно може опуститися до $70 000 або навіть $80 000, не порушуючи структуру на вищих часових рамках», — вважає Credible Crypto.

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На його думку, поки рівень не опускається нижче джерела цього імпульсу — $58 000, зниження в цей діапазон є можливим без шкоди для загальної ринкової структури.

Інший ключовий висновок полягає в тому, що зростання має бути ще стрімкішим, ніж підйом від $58 000 до $90 000, адже фактично йдеться про параболічний фінальний етап висхідного тренду.

Це завершальна п’ята хвиля п’ятої хвилі циклу, що розпочався ще у 2018 році, коли Біткоїн торгувався на рівні $3 000. Цей етап має стати найдинамічнішим з усіх рухів у цьому циклі.

Він припускає, що Біткоїн зросте щонайменше до $150 000 як «мінімальної цілі кінця циклу», але BTC може піднятися до $230 000.

На момент написання статті Біткоїн торгується на рівні $95 156.

Нагадаємо, що один із найбільших банків світу — Standard Chartered — поділився власним баченням того, як змінюватиметься ціна Біткоїна протягом найближчих трьох років.

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Джерело: The Daily Hodl.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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