На Біткоїн чекає масштабний обвал — аналітик

Аналітик, відомий своїми прогнозами щодо Біткоїна, вважає, що BTC повинен зробити останній крок вниз, перш ніж розпочнеться новий параболічний сплеск

Аналітик під псевдонімом Credible Crypto розповів своїм 67 800 підписникам на YouTube, що Біткоїн, схоже, перебуває в розпалі другої корекційної хвилі в рамках п’ятихвильового ралі.

Credible використовує теорію хвиль Елліотта, яка стверджує, що бичачий актив має тенденцію до п’ятихвильового зростання, де друга і четверта хвилі є корекційними періодами, а перша, третя і п’ята хвилі — висхідними рухами.

За словами крипто-стратега, Біткоїн цілком може повернутися до рівня нижче $80 000, перш ніж розпочнеться стрімкий висхідний сплеск.

«Важливий висновок полягає в тому, що друга підхвиля технічно може опуститися до $70 000 або навіть $80 000, не порушуючи структуру на вищих часових рамках», — вважає Credible Crypto.

Цікаве по темі: Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс

На його думку, поки рівень не опускається нижче джерела цього імпульсу — $58 000, зниження в цей діапазон є можливим без шкоди для загальної ринкової структури.

Інший ключовий висновок полягає в тому, що зростання має бути ще стрімкішим, ніж підйом від $58 000 до $90 000, адже фактично йдеться про параболічний фінальний етап висхідного тренду.

Це завершальна п’ята хвиля п’ятої хвилі циклу, що розпочався ще у 2018 році, коли Біткоїн торгувався на рівні $3 000. Цей етап має стати найдинамічнішим з усіх рухів у цьому циклі.

Він припускає, що Біткоїн зросте щонайменше до $150 000 як «мінімальної цілі кінця циклу», але BTC може піднятися до $230 000.

На момент написання статті Біткоїн торгується на рівні $95 156.

Нагадаємо, що один із найбільших банків світу — Standard Chartered — поділився власним баченням того, як змінюватиметься ціна Біткоїна протягом найближчих трьох років.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн витісняє «фальшивий» долар США — Кійосакі

Біткоїн обвалиться до нуля — «батько фінансів»

Скільки біткоїнів купив BlackRock у 2025 році

Джерело: The Daily Hodl.