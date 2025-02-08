Як змінюватиметься ціна Біткоїна — прогноз Standard Chartered

Один із найбільших банків світу — Standard Chartered — поділився власним баченням того, як змінюватиметься ціна Біткоїна протягом найближчих трьох років

Керівник відділу цифрових активів Standard Chartered Джеффрі Кендрик прогнозує, що провідна монета світу може досягти максимуму у $500 тис. протягом наступних трьох років. Такий бичачий погляд на майбутнє BTC зумовлений багатьма факторами, зокрема, криптодружньою політикою Трампа.

Нагадаємо, що станом на момент написання матеріалу Bitcoin переживає сильну волатильність — його ціна коливається в межах $96-100 тис.

У своєму прогнозі Кендрик пояснив, що Трамп створив робочу групу з питань цифрових активів, яка досліджуватиме розробку пом’якшеної федеральної нормативно-правової бази для криптовалют і оцінюватиме створення національного запасу цифрових активів. «Олії у вогонь» підлило і зняття бухгалтерських обмежень для компаній-власників криптовалют.

На інституційному рівні запуск біржових біткоїн-фондів розблокував відкладений попит, залучивши наразі $39 млрд інвестицій.

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За прогнозом Кендрика, ціна Біткоїна до кінця 2025 року сягне $200 тис., у 2026 році — $300 000, у 2027-му — $400 тис., а до 2028 року досягне $500 тис., після чого, на його думку, стабілізується до 2029 року.

Зниження волатильності, як очікує фахівець, стане стимулом для зростання інтересу до крипторинку, підвищуючи привабливість BTC як частини портфеля з двох активів разом із золотом, ринкова капіталізація якого наразі становить $19,3 трлн.

Це, зазначає Кендрик, «має призвести до довгострокового зростання ціни, оскільки портфель продовжить рухатися до свого оптимального/логічного стану».

Попри такі оптимістичні заяви багатьох провідних фінансових експертів світу, є і ті, хто прогнозує обвал Біткоїна. Зокрема, лауреат Нобелівської премії з економіки та «батько сучасних фінансів» Юджин Фама, професор Чиказького університету, запропонував песимістичний погляд на криптовалюту.

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За матеріалами finextra.com.