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Криптотрейдер заробив $600 тис. за 2 години

09.02.2025 10:00
Микола Деркач
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7 лютого 2025 року один із успішних трейдерів скористався можливістю зробити ставку на різке падіння вартості нового токена Berachain (BERA) невдовзі після його запуску. Це стало протилежністю до традиційного сценарію, коли інвестори залишаються у програші на фоні падіння нової криптовалюти

Криптотрейдер заробив $600 тис. за 2 години

Криптотрейдер заробив $600 тис. за 2 години Фото: motionarray.com, pexels.com

Так, неназваний трейдер відкрив коротку позицію на платформі Hyperliquid, використавши близько 1,6 млн стейблкоїнів USDC для ставки проти BERA. Він зайшов у шорт, коли Berachain торгувався приблизно по $13, і вже через дві години закрив угоду, отримавши близько 2,19 млн USDC. Це принесло йому прибуток у $589 000, що становить 36,87% доходу на вкладений капітал.

Чому шорт на BERA виявився успішним?

Коротка позиція стала можливою завдяки типовій ситуації на крипторинку, коли новий токен різко зростає після лістингу, але незабаром зазнає стрімкої корекції. В окремих випадках це веде до повного обвалу ціни до нуля, або ж стає лише передумовою для подальшого, ще потужнішого зростання.

На 24-годинному графіку видно, що BERA спочатку зріс з приблизно $7,85 до піку на рівні $14,85, що становило вражаюче зростання на 89,17% менш ніж за півтори години.

Попри початкову позитивну динаміку, падіння BERA зайняло трохи більше часу: всього через шість годин він опустився до $6,96, що на 53,13% нижче від пікової вартості.

Цікаве по темі: Криптотрейдер втратив $21 млн на цьому мемкоїні

Однак BERA може уникнути долі інших нещодавно запущених криптовалют, таких як Official Trump (TRUMP) і Official Melania meme (MELANIA). Станом на момент написання матеріалу він стабілізувався і торгується по $7,60 — на 48,82% нижче від недавнього максимуму, але водночас на 9,2% вище від мінімуму.

Нагадаємо, що криптобіржа Kraken отримала ліцензію на діяльність в ЄС. Ліцензія була отримана шляхом придбання кіпрської інвестиційної компанії, яке нещодавно було схвалено Кіпрською комісією з цінних паперів та бірж (CySEC). Найближчими місяцями біржа буде працювати над виконанням умов, необхідних для запуску продуктів на місцевих ринках ЄС.

Також раніше ми писали, що чи досягне XRP $6 на хвилі відновлення ринку. XRP повертається після різкого розпродажу, незважаючи на триваючу ринкову невизначеність. Криптовалюта зазнала труднощів після більш широкого криптовалютного спаду, спричиненого запровадженням тарифів Білим домом.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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