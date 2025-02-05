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Криптотрейдер втратив $21 млн на цьому мемкоїні

05.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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За оцінками експертів Lookonchain, невідомий трейдер втратив щонайменше $9 млн на своїх інвестиціях у мемкоїн TRUMP

Криптотрейдер втратив $21 млн на цьому мемкоїні

Криптотрейдер втратив $21 млн на цьому мемкоїні Фото: freepik.com

Спочатку він інвестував 12 млн USDC в мемкоїн TRUMP, купивши токени за ціною $13,94, продаж відбувся за ціною $27,67. Згодом трейдер вирішив знову інвестувати гроші в мемкоїн TRUMP і купив 766 083 TRUMP за ціною $44,25. В результаті, на даний момент його збиток становить $21 млн.

Як підкреслили аналітики Lookonchain, трейдер не тільки втратив весь прибуток від транзакцій, але і втратив додатково $9 млн.

Він був далеко не єдиним, хто втратив гроші через мемкоїни, пов’язані з Трампом. Раніше один з інвесторів втратив понад $1 млн на інвестиціях в мемкоїн BARRON, нібито пов’язаний з сином Дональда Трампа Барроном. Однак насправді сім’я президента США не стояла за розробкою токена.

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Аналітики Lookonchain попереджають, що мемкоїни є високоризиковими активами, особливо ті, що пов’язані з політичними діячами та відомими людьми.

Сам Дональд Трамп, можливо, заробив понад $802 млн з моменту випуску свого мемкоїна.

Нагадаємо, що криптобіржа Kraken отримала ліцензію на діяльність в ЄС. Ліцензія була отримана шляхом придбання кіпрської інвестиційної компанії, яке нещодавно було схвалено Кіпрською комісією з цінних паперів та бірж (CySEC). Найближчими місяцями біржа буде працювати над виконанням умов, необхідних для запуску продуктів на місцевих ринках ЄС.

Раніше ми писали, що чи досягне XRP $6 на хвилі відновлення ринку. XRP повертається після різкого розпродажу, незважаючи на триваючу ринкову невизначеність. Криптовалюта зазнала труднощів після більш широкого криптовалютного спаду, спричиненого запровадженням тарифів Білим домом.

Крім того, Кійосакі закликав скористатися крахом ринку. З огляду на показники більшості основних акцій та криптовалют здається, що часто повторюване пророцтво Роберта Кійосакі про те, що насувається «масштабний крах», нарешті справджується.

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Джерело: Bitget.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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