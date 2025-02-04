Мемкоїн Трампа стрімко падає: аналіз та прогноз

Токен-мем, пов’язаний із президентом США Дональдом Трампом, втратив три чверті своєї вартості за два тижні торгів, а дані все більше вказують на його схожість зі схемами pump-and-dump у криптосфері

Мемкоїн TRUMP (TRUMP2024-USD), був запущений 17 січня, після чого його ціна досягла позначки $75,35, а загальна ринкова капіталізація сягнула $14,5 млрд через два дні. Однак стрімкий злет тривав недовго.

Сьогодні ринкова капіталізація токена становить $3,52 млрд, а ринкова ціна коливається на рівні близько $17,5, згідно з даними CoinMarketCap.

Запуск токена викликав скептицизм щодо етичності ситуації, коли чинний президент напряму асоціюється з криптовалютою, що носить його ім’я. Подібні мемкоїни часто пов’язують із так званими схемами pump-and-dump (шахрайська схема, коли спочатку штучно завищують ціну активу, а потім масово його продають, спричиняючи обвал).

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Компанії Fight Fight Fight та CIC Digital заявили, що $TRUMP і $MELANIA (MELANIA35347-USD) не є інвестиційними активами чи цінними паперами, а лише «виразом підтримки».

Раніше цього тижня агентство Reuters повідомило, що організації, які стоять за TRUMP, заробили майже $100 млн на комісійних з торгівлі з моменту запуску, згідно з оцінками блокчейн-аналітичних компаній, зокрема Merkle Science та Chainalysis. Як зазначають аналітики останньої, щонайменше 50 найбільших інвесторів у цей токен отримали прибутки, що перевищують $10 млн кожен.

Прискорення падіння ціни токена TRUMP відбулося на тлі посилення настроїв уникнення ризиків. Після того, як президент США Дональд Трамп націлився на Китай, Мексику та Канаду, запровадивши податки на імпорт, криптовалютний ринок зазнав однієї з найбільших ліквідацій в історії, втративши понад $2,24 млрд лише за 24 години. Не покращує ситуацію й агресивна внутрішня політика президента.

З огляду на високу волатильність мемкоїнів та вплив макроекономічних факторів, передбачити точний рух ціни $TRUMP складно. Однак, якщо напруженість у торговельних відносинах знизиться або будуть прийняті заходи, сприятливі для криптовалютного ринку, можливе часткове відновлення вартості токена. Інвесторам слід бути обережними та враховувати високі ризики, пов’язані з інвестуванням у подібні активи.

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Допоміжні матеріали: uk.finance.yahoo.com.