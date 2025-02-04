close-btn
PaySpaceMagazine

Мемкоїн Трампа стрімко падає: аналіз та прогноз

04.02.2025 20:30
Микола Деркач
Читати росiйською

Токен-мем, пов’язаний із президентом США Дональдом Трампом, втратив три чверті своєї вартості за два тижні торгів, а дані все більше вказують на його схожість зі схемами pump-and-dump у криптосфері

Мемкоїн Трампа стрімко падає: аналіз та прогнози

Мемкоїн Трампа стрімко падає: аналіз та прогнози Фото: pixabay.com

Мемкоїн TRUMP (TRUMP2024-USD), був запущений 17 січня, після чого його ціна досягла позначки $75,35, а загальна ринкова капіталізація сягнула $14,5 млрд через два дні. Однак стрімкий злет тривав недовго.

Сьогодні ринкова капіталізація токена становить $3,52 млрд, а ринкова ціна коливається на рівні близько $17,5, згідно з даними CoinMarketCap.

TRUMP

TRUMP Фото: coinmarketcap.com

Запуск токена викликав скептицизм щодо етичності ситуації, коли чинний президент напряму асоціюється з криптовалютою, що носить його ім’я. Подібні мемкоїни часто пов’язують із так званими схемами pump-and-dump (шахрайська схема, коли спочатку штучно завищують ціну активу, а потім масово його продають, спричиняючи обвал).

Цікаве по темі: Сигнал до купівлі двох криптовалют на тлі падіння ринку

Компанії Fight Fight Fight та CIC Digital заявили, що $TRUMP і $MELANIA (MELANIA35347-USD) не є інвестиційними активами чи цінними паперами, а лише «виразом підтримки».

Раніше цього тижня агентство Reuters повідомило, що організації, які стоять за TRUMP, заробили майже $100 млн на комісійних з торгівлі з моменту запуску, згідно з оцінками блокчейн-аналітичних компаній, зокрема Merkle Science та Chainalysis. Як зазначають аналітики останньої, щонайменше 50 найбільших інвесторів у цей токен отримали прибутки, що перевищують $10 млн кожен.

Прискорення падіння ціни токена TRUMP відбулося на тлі посилення настроїв уникнення ризиків. Після того, як президент США Дональд Трамп націлився на Китай, Мексику та Канаду, запровадивши податки на імпорт, криптовалютний ринок зазнав однієї з найбільших ліквідацій в історії, втративши понад $2,24 млрд лише за 24 години. Не покращує ситуацію й агресивна внутрішня політика президента.

З огляду на високу волатильність мемкоїнів та вплив макроекономічних факторів, передбачити точний рух ціни $TRUMP складно. Однак, якщо напруженість у торговельних відносинах знизиться або будуть прийняті заходи, сприятливі для криптовалютного ринку, можливе часткове відновлення вартості токена. Інвесторам слід бути обережними та враховувати високі ризики, пов’язані з інвестуванням у подібні активи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн витісняє «фальшивий» долар США — Кійосакі

Названо, хто купив 2% всіх біткоїнів

Лютий — історично «бичачий» для Біткоїна: чи повториться тенденція

Допоміжні матеріали: uk.finance.yahoo.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
Чи досягне XRP $6 на хвилі відновлення ринку 04.02.2025

Чи досягне XRP $6 на хвилі відновлення ринку
Кійосакі закликав скористатися крахом ринку: як саме 04.02.2025

Кійосакі закликав скористатися крахом ринку: як саме
Сигнал до купівлі двох криптовалют на тлі падіння ринку 04.02.2025

Сигнал до купівлі двох криптовалют на тлі падіння ринку
Ринок криптовалют обвалився: Біткоїн впав до $91 200 03.02.2025

Ринок криптовалют обвалився: Біткоїн впав до $91 200
Скільки б ви заробили, вклавши $1000 у портфель Кійосакі на початку 2025 02.02.2025

Скільки б ви заробили, вклавши $1000 у портфель Кійосакі на початку 2025
2 криптовалюти, які скоро досягнуть ринкової капіталізації $1 млрд 01.02.2025

2 криптовалюти, які скоро досягнуть ринкової капіталізації $1 млрд
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024
ТОП статей 03.02.2025

Оголошено переможців фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024

 Як вигідно взяти небанківський споживчий кредит у 2025
ТОП статей 29.01.2025

Як вигідно взяти небанківський споживчий кредит у 2025
Останні новини
Сьогодні  20:30

Мемкоїн Трампа стрімко падає: аналіз та прогноз

 Сьогодні  19:40

Мінцифри запустило центр з ШІ та призначило керівника

 Сьогодні  18:50

Чи досягне XRP $6 на хвилі відновлення ринку

 Сьогодні  18:00

Diia.City United проведе ряд заходів «ОдноРік», об’єднавши технологічну спільноту України

 Сьогодні  17:10

Один з департаментів НБУ змінив керівницю

 Сьогодні  15:30

Транспортний податок у 2025 році: за які авто доведеться заплатити

 Сьогодні  14:40

Кійосакі закликав скористатися крахом ринку: як саме

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber