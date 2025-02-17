На крипторинку назріває ведмежа фаза — аналітики CryptoQuant

Аналітики CryptoQuant попереджають про можливий початок ведмежої тенденції на крипторинку, посилаючись на показник Inter-Exchange Flow Pulse (IFP), який відстежує рух біткоїнів між спотовими та деривативними біржами

За їхніми спостереженнями, активне переміщення біткоїнів на деривативні платформи зазвичай вказує на зростаючий ринок, оскільки трейдери використовують ці кошти для відкриття лонг-позицій. Однак поточна ситуація може свідчити про зворотну динаміку, що підсилює побоювання щодо потенційного зниження курсу криптовалют.

«Коли Біткоїн починає переміщатися з деривативних бірж на спотові, це сигналізує про початок ведмежого періоду. Зазвичай це трапляється, коли закриваються лонг-позиції, а великі інвестори (кити) знижують свою експозицію до ризику», — зазначили аналітики CryptoQuant.

Аналітики зафіксували ведмежий сигнал індикатора 17 лютого 2025 року, що свідчить про зниження інтересу до ринку та може означати початок спадної фази, зазначили експерти.

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У Matrixport наголосили на стрімкому зростанні капіталізації крипторинку — з $1 трлн до приблизно $3,3 трлн за два роки. Це, на їхню думку, демонструє посилення інвесторського інтересу та, ймовірно, стимулюватиме подальший розвиток у 2025 році.

Крім того, фахівці звернули увагу на те, що більшість власників Біткоїна наразі отримують прибуток, що зменшує ризики панічних розпродажів, якщо вартість криптовалюти утримуватиметься вище $90 000.

«Іншим важливим трендом є зниження обсягів торгів на вихідних, що сигналізує про те, що інституційні гравці, які працюють переважно в будні, дедалі більше домінують на ринку», — сказали аналітики Matrixport.

Нагадаємо, що експерт розкритикував Solana, назвавши головні недоліки блокчейну. Джастін Бонс визнав, що Solana з часом продемонструвала покращення, особливо щодо усунення збоїв, але наголосив, що «блокчейни ніколи не повинні виходити з ладу», навіть на експериментальних етапах.

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Джерело: Incrypted.