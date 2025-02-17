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На крипторинку назріває ведмежа фаза — аналітики CryptoQuant

17.02.2025 20:30
Ольга Деркач
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Аналітики CryptoQuant попереджають про можливий початок ведмежої тенденції на крипторинку, посилаючись на показник Inter-Exchange Flow Pulse (IFP), який відстежує рух біткоїнів між спотовими та деривативними біржами

На крипторинку назріває ведмежа фаза — аналітики CryptoQuan

На крипторинку назріває ведмежа фаза — аналітики CryptoQuant Фото: chatgpt.com

За їхніми спостереженнями, активне переміщення біткоїнів на деривативні платформи зазвичай вказує на зростаючий ринок, оскільки трейдери використовують ці кошти для відкриття лонг-позицій. Однак поточна ситуація може свідчити про зворотну динаміку, що підсилює побоювання щодо потенційного зниження курсу криптовалют.

«Коли Біткоїн починає переміщатися з деривативних бірж на спотові, це сигналізує про початок ведмежого періоду. Зазвичай це трапляється, коли закриваються лонг-позиції, а великі інвестори (кити) знижують свою експозицію до ризику», — зазначили аналітики CryptoQuant.

Аналітики зафіксували ведмежий сигнал індикатора 17 лютого 2025 року, що свідчить про зниження інтересу до ринку та може означати початок спадної фази, зазначили експерти.

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У Matrixport наголосили на стрімкому зростанні капіталізації крипторинку — з $1 трлн до приблизно $3,3 трлн за два роки. Це, на їхню думку, демонструє посилення інвесторського інтересу та, ймовірно, стимулюватиме подальший розвиток у 2025 році.

Крім того, фахівці звернули увагу на те, що більшість власників Біткоїна наразі отримують прибуток, що зменшує ризики панічних розпродажів, якщо вартість криптовалюти утримуватиметься вище $90 000.

«Іншим важливим трендом є зниження обсягів торгів на вихідних, що сигналізує про те, що інституційні гравці, які працюють переважно в будні, дедалі більше домінують на ринку», — сказали аналітики Matrixport.

Нагадаємо, що експерт розкритикував Solana, назвавши головні недоліки блокчейну. Джастін Бонс визнав, що Solana з часом продемонструвала покращення, особливо щодо усунення збоїв, але наголосив, що «блокчейни ніколи не повинні виходити з ладу», навіть на експериментальних етапах.

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Джерело: Incrypted.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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