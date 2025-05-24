Актив, що не боїться інфляції: на що ставить Воррен Баффет

Поки ринки переживають геополітичну напругу, стійку інфляцію та низьку прибутковість, компанія Баффета — Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) — на кінець першого кварталу 2025 року накопичила рекордні $347,7 млрд готівкою. Це — найбільший грошовий резерв в історії компанії, і для досвідчених аналітиків це сигнал

За останній квартал Berkshire скоротила частку в провідних банках — вийшла з Citigroup і зменшила інвестиції в Bank of America. Натомість подвоїла вкладення в компанії на кшталт Constellation Brands, що спеціалізуються на товарах повсякденного попиту та демонструють стабільну маржинальність.

Актив, що завжди обганяє інфляцію

Баффет, навіть маючи мільярди вільних коштів, наполягає: найрозумніша інвестиція — це не акції і не сектор економіки, а ви самі.

На зборах акціонерів Berkshire у 2022 році він підтвердив цю думку:

«Ваші здібності не можуть у вас забрати. Їх не можна знецінити через інфляцію. Найкраща інвестиція — це розвиток себе. І вона взагалі не оподатковується».

У стилі Баффета — геніально просто. І це має сенс. Якщо ваш інвестиційний портфель може впасти після невдалого інфляційного звіту, то навички, освіта та зв’язки лише зростають у цінності з часом — і жодна криза їх не торкнеться.

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Це порада не нова. Насправді Баффет просуває її десятиліттями. Ще у 1998 році, під час виступу в Університеті Вашингтона разом із Біллом Гейтсом, він закликав студентів інвестувати не в ринок, а в себе.

Він зазначив, що більшість людей протягом життя використовують лише частку свого потенціалу. Найкраща інвестиція, на його думку, — це особистий розвиток:

«Усе, що ви робите, щоб інвестувати в себе, — це найкраща інвестиція з усіх можливих».

Баффет також застерігав від гонитви за грошима та статусом. Натомість він радив шукати справу, яка надихає:

«Ви маєте прокидатися вранці з радістю та нетерпінням. Навіть якщо перша робота — не на все життя, знання і досвід з часом лише примножуються».

Пригадуючи свою кар’єру, Баффет розповів, як влаштувався працювати до свого ментора Бена Грема, навіть не поцікавившись зарплатою:

«Я дізнався, скільки отримую, лише коли побачив перший чек наприкінці місяця. Бо просто знав — я на своєму місці».

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За матеріалами finbold.com.