2 акції, на які радить звернути увагу Воррен Баффет

Воррен Баффет, «Оракул Омахи», є одним з найвідоміших інвесторів усіх часів. Ця репутація цілком заслужена — Баффету та його компанії Berkshire Hathaway вдається постійно випереджати ринок

Однак ці результати не є результатом ризикованих короткострокових ставок — натомість Баффет застосовує підхід до інвестування в цінності, купуючи акції підприємств, які мають перевірений менеджмент та довгострокові конкурентні переваги.

З початку року він добряче перетрусив свій портфель — особливо помітно, що Баффет скоротив свою частку в Apple та Bank of America. На противагу цьому, є дві акції, щодо яких він налаштований досить оптимістично.

Однією з найпомітніших інвестицій мільярдера у 2024 році стала компанія Verisign (VRSN). У період з 20 по 24 грудня 2024 року Баффет придбав акції Versign на суму $28 млн — до кінця місяця він придбав ще $15,5 млн акцій VRSN.

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З початку року акції Verisign принесли відносно мізерну прибутковість у 5,87%. Компанія підтримує та управляє двома кореневими серверами імен в інтернеті, які слугують реєстрами для доменів верхнього рівня, включаючи .net та .com. Компанія Verisign зберігає значну конкурентну перевагу — за контрактом вона керуватиме цими доменами до кінця десятиліття.

Occidental Petroleum (OXY) — одна з довгострокових інвестицій Баффета. Мільярдер вперше інвестував у компанію ще у 2019 році. З 17 по 19 грудня він вклав у нафтову компанію $409 153 143 — придбавши 8 896 890 акцій OXY.

Хоча акції Occidental Petroleum зазнали відкату на 12,87% протягом 2024 року, вони торгуються біля 2,5-річного мінімуму. Крім того, при співвідношенні форвардної ціни до прибутку (PE) всього 14,9, акції торгуються з досить значним дисконтом.

Нагадаємо, що Воррен Баффет скуповує акції відомого провайдера супутникового зв’язку. Berkshire Hathaway Воррена Баффета черговий раз придбала акції Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI), цього разу на $42,1 млн. Загалом компанія вклала в ці активи $129 млн.

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За матеріалами: Finbold.