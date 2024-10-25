Скільки б ви заробили, інвестувавши в акції Баффета одночасно з ним

Протягом багатьох років Воррен Баффет приймав надзвичайно прибуткові інвестиційні рішення та розробляв різні стратегії, які ставали відомими усьому світу. У цьому матеріалі ми розглянемо, скільки б ви могли заробити, інвестувавши в ті ж акції і в той час, коли це робив легендарний інвестор

Серед 41 акції, які були в портфелі «Оракула Омахи» на момент останньої доступної звітності Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK .B) за формою 13-f, що охоплює другий квартал 2024 року, три акції виділяються як улюбленці відомого інвестора.

Це технологічний гігант Apple (NASDAQ: AAPL), Bank of America (NYSE: BAC) та American Express (NYSE: AXP), і разом вони складають 58% портфеля Баффета у розмірі $279,96 млрд.

Apple (NASDAQ: AAPL)

Технологічний гігант Apple є, мабуть, найвідомішою з поточних інвестицій Воррена Баффета через низку факторів, включаючи популярність компанії. AAPL становили 30% портфеля.

Коли «Оракул Омахи» придбав акції Apple у першому кварталі 2016 року, вони торгувалися приблизно на рівні $24. Враховуючи, що сьогодні ціна AAPL становить $229,69, інвестиція в $1000, зроблена одночасно з інвестицією Воррена Баффета, коштувала б $9570 — $8570 у вигляді прибутку.

Bank of America (NYSE: BAC)

Попри те, що легендарний інвестор продав величезну кількість своїх акцій Bank of America, компанія залишається основним холдингом у його портфелі.

Коли Баффет придбав акції BAC у третьому кварталі 2011 року, вони коштували в межах $6-10. Сьогодні, на момент написання статті, ціна акцій ВАС значно вища — $42,47, а це означає, що інвестиція в $1000 у 2011 році зросла б до $6067 — з прибутком у $5067.

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American Express (NYSE: AXP)

На відміну від ставок на BAC і AAPL, інвестиції Воррена Баффета в American Express є давніми. Зокрема, «Оракул Омахи» познайомився з акціями цієї компанії десь під час «афери з салатною олією» 1963 року.

Тоді Баффет скористався падінням ціни акцій AXP з $65 до $37 — та приблизно $0,90 після врахування всіх наступних дроблень акцій.

Враховуючи, що ціна акцій American Express сьогодні, на момент публікації, становить $270,67, будь-який інвестор, який був достатньо дорослим, щоб слідувати за Баффетом у торгівлі, зараз мав би $300 744 — це означає, що він заробив би майже $300 000 лише на акціях AXP.

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За матеріалами finbold.com.