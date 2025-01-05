close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки би отримали, якби на початку 2024 інвестували $1000, як Баффет

05.01.2025 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Воррен Баффет став одним з найвідоміших інвесторів усіх часів завдяки застосуванню продуманого, розсудливого та терплячого підходу до фінансових ринків

Скільки би отримали, якби на початку 2024 інвестували $1000, як Баффет

Скільки би отримали, якби на початку 2024 інвестували $1000, як Баффет Фото: unsplash.com, pngwing.com

«Оракул Омахи» не захоплюється короткостроковими угодами і не женеться за трендами — він шукає бізнеси, які мають довгострокові конкурентні переваги, надійний менеджмент і хорошу оцінку.

За десятиліття своєї кар’єри ці критерії перетворили Berkshire Hathaway на компанію вартістю майже $1 трлн. Але навіть Баффет не застрахований від помилок — наприклад, багато хто вважає, що він запізнився з інвестиціями, коли мова зайшла про технології.

Тим не менш, мільярдерові вдається випереджати ринки більш послідовно, ніж багатьом іншим. Згідно з останнім звітом компанії за формою 13-F, Berkshire Hathaway володіє 40 активами на загальну суму приблизно $266 378 900 000. Однак більшість компаній, в які вона інвестує, становлять незначну частку від загального обсягу активів.

На 4 найбільші компанії в портфелі Баффета припадає 64% його загальної вартості. Ось вони, по порядку: Apple — 26%, American Express — 15%, Bank of America — 12% і Coca-Cola — 11%. У портфелі немає жодного іншого активу, який би становив двозначний відсоток від загальної вартості портфеля.

Цікаве по темі: Скільки б ви заробили, інвестувавши в акції Баффета одночасно з ним

Усі чотири найбільші холдинги Баффета в плюсі, коли йдеться про їхні результати у 2024 році. Найбільший прибуток принесли акції American Express, які з початку року зросли в ціні на 60,33%.

Хоча Баффет скоротив свою частку в обох компаніях, акції Apple і Bank of America зросли на 35,15% і 32,05% відповідно. Четвертий за величиною холдинг, Coca-Cola, є аутсайдером — вирісши лише на 4,01% протягом 2024 року.

Якщо поділити порівну між цими чотирма акціями, то інвестиція в $1000, зроблена на початку 2024 року, зараз коштуватиме $1328, а її дохідність становитиме 32,88%. Для порівняння, S&P 500 приніс 24,01% за той самий період часу.

Варто пам’ятати, що це спрощений огляд найбільших активів мільярдера, який використовується як ілюстрація, оскільки більшості інвесторів було б нерозумно тримати портфель з 40 акцій.

Нагадаємо, що Воррен Баффет нещодавно інвестував у цю акцію $87 млн. Після того, як більшу частину вересня та початок жовтня Воррен Баффет провів, збільшуючи свої грошові запаси — в основному за рахунок продажу сотень мільйонів акцій Bank of America — Berkshire Hathaway нарешті повідомила про велику покупку акцій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Баффет продав акції відомої компанії на $860 млн — що відбувається

Ринкова вартість Berkshire Hathaway Баффета вперше перевищила $1 трлн

«Індикатор» Воррена Баффета попереджає про найбільшу бульбашку за століття

За матеріалами: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовиниHSBCMozido
google news
Новини по темі
BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати 04.01.2025

BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати
6 криптовалют, на які варто звернути увагу у 2025 році 01.01.2025

6 криптовалют, на які варто звернути увагу у 2025 році
3 ШІ-акції, які варто розглянути у 2025 році 01.01.2025

3 ШІ-акції, які варто розглянути у 2025 році
Чи вдасться золоту досягти $3000 у наступному році 28.12.2024

Чи вдасться золоту досягти $3000 у наступному році
НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів 27.12.2024

НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів
Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 на початку 2024, як Кійосакі 26.12.2024

Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 на початку 2024, як Кійосакі
Вибір редакції
Всі
Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози
ТОП статей 31.12.2024

Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози

 Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
ТОП статей 27.12.2024

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
Останні новини
Сьогодні  15:00

Книги, які радить читати венчурний фонд a16z

 Сьогодні  14:00

Середня зарплата держслужбовців зросла: хто отримує найбільше

 Сьогодні  13:00

Скільки би отримали, якби на початку 2024 інвестували $1000, як Баффет

 Сьогодні  12:00

У Сонця був брат близнюк: куди він подівся

 Сьогодні  11:00

Як ФОПам правильно сплачувати військовий збір у 2025

 Сьогодні  10:00

Обсяги грошових переказів в Україну стрімко знижуються — звіт НБУ

 04.01.2025  15:00

Де в ЄС люди найбільше ризикують опинитися на межі бідності

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber