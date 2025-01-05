Скільки би отримали, якби на початку 2024 інвестували $1000, як Баффет

Воррен Баффет став одним з найвідоміших інвесторів усіх часів завдяки застосуванню продуманого, розсудливого та терплячого підходу до фінансових ринків

«Оракул Омахи» не захоплюється короткостроковими угодами і не женеться за трендами — він шукає бізнеси, які мають довгострокові конкурентні переваги, надійний менеджмент і хорошу оцінку.

За десятиліття своєї кар’єри ці критерії перетворили Berkshire Hathaway на компанію вартістю майже $1 трлн. Але навіть Баффет не застрахований від помилок — наприклад, багато хто вважає, що він запізнився з інвестиціями, коли мова зайшла про технології.

Тим не менш, мільярдерові вдається випереджати ринки більш послідовно, ніж багатьом іншим. Згідно з останнім звітом компанії за формою 13-F, Berkshire Hathaway володіє 40 активами на загальну суму приблизно $266 378 900 000. Однак більшість компаній, в які вона інвестує, становлять незначну частку від загального обсягу активів.

На 4 найбільші компанії в портфелі Баффета припадає 64% його загальної вартості. Ось вони, по порядку: Apple — 26%, American Express — 15%, Bank of America — 12% і Coca-Cola — 11%. У портфелі немає жодного іншого активу, який би становив двозначний відсоток від загальної вартості портфеля.

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Усі чотири найбільші холдинги Баффета в плюсі, коли йдеться про їхні результати у 2024 році. Найбільший прибуток принесли акції American Express, які з початку року зросли в ціні на 60,33%.

Хоча Баффет скоротив свою частку в обох компаніях, акції Apple і Bank of America зросли на 35,15% і 32,05% відповідно. Четвертий за величиною холдинг, Coca-Cola, є аутсайдером — вирісши лише на 4,01% протягом 2024 року.

Якщо поділити порівну між цими чотирма акціями, то інвестиція в $1000, зроблена на початку 2024 року, зараз коштуватиме $1328, а її дохідність становитиме 32,88%. Для порівняння, S&P 500 приніс 24,01% за той самий період часу.

Варто пам’ятати, що це спрощений огляд найбільших активів мільярдера, який використовується як ілюстрація, оскільки більшості інвесторів було б нерозумно тримати портфель з 40 акцій.

Нагадаємо, що Воррен Баффет нещодавно інвестував у цю акцію $87 млн. Після того, як більшу частину вересня та початок жовтня Воррен Баффет провів, збільшуючи свої грошові запаси — в основному за рахунок продажу сотень мільйонів акцій Bank of America — Berkshire Hathaway нарешті повідомила про велику покупку акцій.

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За матеріалами: Finbold.