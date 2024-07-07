“Індикатор” Воррена Баффета попереджає про найбільшу бульбашку за століття

Цей індикатор використовується для оцінки того, наскільки переоцінені чи недооцінені акції в цілому
На початку 2024 року один відомий — і часто суперечливий — експерт з Волл-стріт попередив про “найбільш спрогнозовану майбутню інфляційну кризу”, що маячить на горизонті.
До середини року виявилося, що інфляція — не єдина майбутня криза, яку легко передбачити, враховуючи величезну кількість рецесійних індикаторів, що з’явилися в останні місяці.
Нещодавно так званий індикатор Баффета приєднався до їхніх лав. Індикатор Баффета, також відомий як ринковий капітал до ВВП, є фінансовим показником, який використовується для оцінки загальної вартості фондового ринку відносно валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Цей індикатор отримав свою назву від знаменитого інвестора Воррена Баффета, який вважає його одним з найкращих інструментів для оцінки загальної переоціненості або недооціненості фондового ринку.
Індикатор Баффета розраховується так: (Загальна ринкова капіталізація/ВВП)×100%
Інтерпретація значень індикатора Баффета:
- Понад 100%: Якщо значення індикатора перевищує 100%, це може свідчити про те, що фондовий ринок переоцінений, тобто ціни акцій є високими відносно економічного виробництва країни. Це може бути сигналом про потенційну корекцію або падіння ринку.
- Менш як 100%: Якщо значення індикатора нижче 100%, це може вказувати на те, що фондовий ринок недооцінений, тобто ціни акцій є низькими відносно економічного виробництва країни. Це може бути сигналом про потенційні можливості для інвестицій.
Баффет використовує цей індикатор як загальний показник для визначення, чи варто інвестувати у фондовий ринок в цей момент, або ж краще почекати більш сприятливих умов. Хоча індикатор Баффета є корисним інструментом, варто пам’ятати, що він є лише одним з багатьох індикаторів, які використовуються для оцінки стану ринку, і не гарантує точних прогнозів.
Занепокоєння викликає те, що протягом десятиліть спостерігається тенденція до різкого зростання індикатора напередодні майже кожної рецесії, яку переживали США — великої чи малої.
Хоча співвідношення оцінки до ВВП ще не досягло рекордно високого рівня — у 2020 році воно становило приблизно 217%, — але вже 197%, що значно перевищує рівень, який спостерігався перед тим, як лопнула бульбашка доткомів, і перед початком Великої рецесії у 2007 році.
Чи неминучий крах фондового ринку?
Хоча індикатор Баффета не є гарантованим провісником краху, його значення все ж повинно змусити інвесторів замислитися. Наразі він значно перевищує діапазон співвідношення, який зазвичай вважається показником правильно оціненого фондового ринку — співвідношення до 100%.
З іншого боку, порівняння сукупної ринкової капіталізації публічних компаній та ВВП — далеко не єдиний показник, що натякає на існування “бульбашки”.
У лютому однією з тривожних паралелей між 2024 та 1929 роками було визначено зростання концентрації прибутків — концентрації, за якої на десять найбільших компаній припадає 77% S&P 500.
Нарешті, багато відомих аналітиків та експертів — у тому числі й ті, які точно передбачили попередні кризи, — заявили, що технологічний сектор перетворився на велику “бульбашку”. Втім, існують певні розбіжності щодо того, чи лусне ця бульбашка, і багато хто все ще вважає, що бум залишається стійким.
Раніше ми писали про мем-акції — що це таке та як вони працюють.
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За матеріалами finbold.com