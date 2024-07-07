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“Індикатор” Воррена Баффета попереджає про найбільшу бульбашку за століття

07.07.2024 11:00
Олеся Крамаренко
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Цей індикатор використовується для оцінки того, наскільки переоцінені чи недооцінені акції в цілому

Індикатор Воррена Баффета попереджає про найбільшу бульбашку за століття

Фото: freepik.com

На початку 2024 року один відомий — і часто суперечливий — експерт з Волл-стріт попередив про “найбільш спрогнозовану майбутню інфляційну кризу”, що маячить на горизонті.

До середини року виявилося, що інфляція — не єдина майбутня криза, яку легко передбачити, враховуючи величезну кількість рецесійних індикаторів, що з’явилися в останні місяці.

Нещодавно так званий індикатор Баффета приєднався до їхніх лав. Індикатор Баффета, також відомий як ринковий капітал до ВВП, є фінансовим показником, який використовується для оцінки загальної вартості фондового ринку відносно валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Цей індикатор отримав свою назву від знаменитого інвестора Воррена Баффета, який вважає його одним з найкращих інструментів для оцінки загальної переоціненості або недооціненості фондового ринку.

Індикатор Баффета розраховується так: (Загальна ринкова капіталізація/ВВП)×100%

Інтерпретація значень індикатора Баффета:

  1. Понад 100%: Якщо значення індикатора перевищує 100%, це може свідчити про те, що фондовий ринок переоцінений, тобто ціни акцій є високими відносно економічного виробництва країни. Це може бути сигналом про потенційну корекцію або падіння ринку.
  2. Менш як 100%: Якщо значення індикатора нижче 100%, це може вказувати на те, що фондовий ринок недооцінений, тобто ціни акцій є низькими відносно економічного виробництва країни. Це може бути сигналом про потенційні можливості для інвестицій.

Баффет використовує цей індикатор як загальний показник для визначення, чи варто інвестувати у фондовий ринок в цей момент, або ж краще почекати більш сприятливих умов. Хоча індикатор Баффета є корисним інструментом, варто пам’ятати, що він є лише одним з багатьох індикаторів, які використовуються для оцінки стану ринку, і не гарантує точних прогнозів.

Занепокоєння викликає те, що протягом десятиліть спостерігається тенденція до різкого зростання індикатора напередодні майже кожної рецесії, яку переживали США — великої чи малої.

Хоча співвідношення оцінки до ВВП ще не досягло рекордно високого рівня — у 2020 році воно становило приблизно 217%, — але вже 197%, що значно перевищує рівень, який спостерігався перед тим, як лопнула бульбашка доткомів, і перед початком Великої рецесії у 2007 році.

Чи неминучий крах фондового ринку?

Хоча індикатор Баффета не є гарантованим провісником краху, його значення все ж повинно змусити інвесторів замислитися. Наразі він значно перевищує діапазон співвідношення, який зазвичай вважається показником правильно оціненого фондового ринку — співвідношення до 100%.

З іншого боку, порівняння сукупної ринкової капіталізації публічних компаній та ВВП — далеко не єдиний показник, що натякає на існування “бульбашки”.

У лютому однією з тривожних паралелей між 2024 та 1929 роками було визначено зростання концентрації прибутків — концентрації, за якої на десять найбільших компаній припадає 77% S&P 500.

Нарешті, багато відомих аналітиків та експертів — у тому числі й ті, які точно передбачили попередні кризи, — заявили, що технологічний сектор перетворився на велику “бульбашку”. Втім, існують певні розбіжності щодо того, чи лусне ця бульбашка, і багато хто все ще вважає, що бум залишається стійким.

Раніше ми писали про мем-акції — що це таке та як вони працюють.

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За матеріалами finbold.com

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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