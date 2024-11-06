close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки криптокити заробили на передвиборчих ставках на платформі Polymarket

06.11.2024 17:30
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Компанія Theo4 повідомила про приголомшливий прибуток, отриманий на ставках на перемогу Трампа

Скільки криптокити заробили на передвиборчих ставках на платформі Polymarket

Фото: freepik.com, pngwing.com

Найбільші гравці на платформі Polymarket готові отримати значні прибутки від перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році.

Один з найвідоміших акаунтів, Theo4, повідомив про прибуток у розмірі $20,4 млн, повідомив сервіс блокчейн-аналітики Lookonchain у своєму дописі на X. Як один з найбільших гравців на успіх Трампа, Theo4 сукупно поставив на нього понад $40 млн, свідчать дані Polymarket.

Кити Polymarket отримують величезні винагороди

Інший великий гравець, Fredi9999, отримав $15,6 млн від своїх ставок. Цей обліковий запис був частиною групи з чотирьох гравців, які разом поставили на перемогу Трампа понад $28 млн. Замикає трійку лідерів zxgngl, який отримав прибуток у розмірі $11 млн, поставивши на успіх Трампа близько $30 млн.

Polymarket став значним гравцем у сфері політичних ставок: на результат виборів було поставлено понад $3,5 млрд. Більшість цих ставок були зроблені на користь Трампа, що свідчить про сильні настрої серед гравців щодо його шансів на перемогу. Унікальна структура платформи дозволяє користувачам робити ставки за допомогою криптовалюти.

Варто зазначити, що були також кити, які втратили мільйони, ставлячи на Камалу Гарріс або проти Трампа.
Одним з таких китів є leier, який втратив майже $5 млн, проголосувавши за перемогу Харріс.

Polymarket, ринок прогнозів на основі блокчейну, що працює в мережі Polygon, став відомою платформою для відстеження шансів на виборах у режимі реального часу. Платформа дозволяє користувачам робити ставки на широкий спектр результатів подій, використовуючи прозорі дані в ланцюжку і смарт-контракти для укладання угод і виплат. Про те, як працюють смарт-контракти на блокчейні, ми писали раніше.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами cryptonews.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Крипто- та фінтех-лідери запустили глобальну доларову мережу та стейблкоїн USDG 06.11.2024

Крипто- та фінтех-лідери запустили глобальну доларову мережу та стейблкоїн USDG
Біткоїн встановив новий історичний максимум курсу 06.11.2024

Біткоїн встановив новий історичний максимум курсу
2 біржі, що лідирують у зростанні біткоїн-резервів після краху FTX 05.11.2024

2 біржі, що лідирують у зростанні біткоїн-резервів після краху FTX
Що відбувалося з ETF Біткоїна та Ethereum в останній торговий день перед виборами в США 05.11.2024

Що відбувалося з ETF Біткоїна та Ethereum в останній торговий день перед виборами в США
Binance та Чанпен Чжао подали спільну заяву до суду проти SEC 05.11.2024

Binance та Чанпен Чжао подали спільну заяву до суду проти SEC
Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити 05.11.2024

Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити
Вибір редакції
Всі
Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях
ТОП статей 06.11.2024

Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях

 Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити
ТОП статей 05.11.2024

Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити
Останні новини
Сьогодні  18:00

Кабмін зробив доступнішою іпотеку через єОселю: що змінилось

 Сьогодні  17:30

Скільки криптокити заробили на передвиборчих ставках на платформі Polymarket

 Сьогодні  16:20

В Україні створять нову енергокомпанію вартістю $1 млрд

 Сьогодні  15:40

Крипто- та фінтех-лідери запустили глобальну доларову мережу та стейблкоїн USDG

 Сьогодні  15:00

Work.ua забанив компанії зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино

 Сьогодні  14:20

ПриватБанк тимчасово скасував комісії для бізнесу за платежі через «Термінал»

 Сьогодні  13:40

Скільки українців мають борги за штрафи ТЦК — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber