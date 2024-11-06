Скільки криптокити заробили на передвиборчих ставках на платформі Polymarket

Компанія Theo4 повідомила про приголомшливий прибуток, отриманий на ставках на перемогу Трампа

Найбільші гравці на платформі Polymarket готові отримати значні прибутки від перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році.

Один з найвідоміших акаунтів, Theo4, повідомив про прибуток у розмірі $20,4 млн, повідомив сервіс блокчейн-аналітики Lookonchain у своєму дописі на X. Як один з найбільших гравців на успіх Трампа, Theo4 сукупно поставив на нього понад $40 млн, свідчать дані Polymarket.

Кити Polymarket отримують величезні винагороди

Інший великий гравець, Fredi9999, отримав $15,6 млн від своїх ставок. Цей обліковий запис був частиною групи з чотирьох гравців, які разом поставили на перемогу Трампа понад $28 млн. Замикає трійку лідерів zxgngl, який отримав прибуток у розмірі $11 млн, поставивши на успіх Трампа близько $30 млн.

Polymarket став значним гравцем у сфері політичних ставок: на результат виборів було поставлено понад $3,5 млрд. Більшість цих ставок були зроблені на користь Трампа, що свідчить про сильні настрої серед гравців щодо його шансів на перемогу. Унікальна структура платформи дозволяє користувачам робити ставки за допомогою криптовалюти.

Варто зазначити, що були також кити, які втратили мільйони, ставлячи на Камалу Гарріс або проти Трампа.

Одним з таких китів є leier, який втратив майже $5 млн, проголосувавши за перемогу Харріс.

Polymarket, ринок прогнозів на основі блокчейну, що працює в мережі Polygon, став відомою платформою для відстеження шансів на виборах у режимі реального часу. Платформа дозволяє користувачам робити ставки на широкий спектр результатів подій, використовуючи прозорі дані в ланцюжку і смарт-контракти для укладання угод і виплат. Про те, як працюють смарт-контракти на блокчейні, ми писали раніше.

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За матеріалами cryptonews.com