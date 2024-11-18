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Чи створить Польща власний резерв біткоїнів: що відомо

18.11.2024 13:40
Олеся Крамаренко
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Претендент на посаду президента Польщі, Славомір Ментцен, оприлюднив стратегічний план резервування біткоїнів для країни

Чи створить Польща власний резерв біткоїнів: що відомо

Фото: pngwing.com, freepik.com

Славомір Менцен, голова польської партії «KORWiN» і претендент на майбутніх президентських виборах, оголосив про свої плани створити стратегічний резерв біткоїнів у Польщі під час дискусії на платформі X. Ця ініціатива підкреслює особистий інтерес Менцена до біткоїнів, про що свідчать його персональні інвестиції в 33,7 BTC на суму понад $3 млн.

У своєму дописі на платформі X від 19 листопада Славомір Менцен запропонував створити сприятливе для криптовалют законодавство, а також підтримку національних банків для створення цього резерву. Він написав:

“Якщо я стану президентом Польщі, наша країна стане криптовалютним раєм, з дуже дружніми правилами, низькими податками і підтримкою з боку банків і регуляторів. BTC to the Moon!”

Вибори в Польщі орієнтовно відбудуться приблизно в травні 2025 року, а отже, завчасний прорив Біткоїна може призвести до зміни їх перебігу у найближчі місяці. Хоча Славомір Менцен є кандидатом від невеликої партії, він може отримати значну перевагу завдяки зростанню BTC.

Деякі аналітики ринку вважають, що Bitcoin Game Theory незабаром буде розігруватися серед національних держав, створюючи ефект снігової кулі в найкоротші терміни. У Сполучених Штатах провідні біткоїн-лідери, такі як Майкл Сейлор та Синтія Ламміс, підтримали новообраного президента Дональда Трампа у важливості створення резерву BTC, а також у тому, що це може зменшити державний борг США на приголомшливі $16 трлн.

Десять років тому, у 2013 році, Славомір Ментцен вклав усі свої гроші в біткоїни. Наразі він тримає 33,7 BTC на суму понад $3 млн.

На момент написання матеріалу ціна Біткоїна торгується на рівні $91 620, а ринкова капіталізація становить $1,821 млрд. Кілька аналітиків ринку прогнозують, що до кінця року BTC досягне позначки $100 тис., однак бики, схоже, займають вичікувальну позицію. За місяць BTC подорожчав на понад 32%.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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