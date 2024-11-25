Ончейн-індикатор встановив максимальну ціну поточного циклу Біткоїна

Дані, якими поділився генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу, свідчать про те, що поточне ралі Біткоїна все ще має куди зростати

Біткоїн переживає рекордний бичачий прорив, майже щодня побиваючи історичні максимуми протягом останніх трьох тижнів. Після стрімкого ралі ціна активу знаходиться менш ніж за 2% від позначки в $100 000 — критичного психологічного рівня, який може стати поворотним моментом для всього крипторинку.

Інвестори та аналітики уважно стежать за цим рубежем, оскільки його подолання може спричинити нову хвилю ринкового імпульсу та ширше розповсюдження криптовалют.

Дані, якими поділився генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу, свідчать про те, що загальна ринкова капіталізація не зросла суттєво порівняно з кумулятивним притоком капіталу в ланцюжку. Цей показник вказує на те, що цінова дія підтримується реальним попитом, а не спекулятивним ажіотажем.

Наближення Біткоїна до позначки в $100 000 може задати тон для решти крипторинку. Незалежно від того, прорветься він чи зіткнеться з опором, результат, ймовірно, вплине на ринкові настрої та дасть уявлення про те, що чекає на найбільшу криптовалюту у світі та на простір цифрових активів в цілому.

Метрики Біткоїна встановлюють високі очікування

Біткоїн встановлює рекордні максимуми, проте йому важко подолати критичний бар’єр у $100 000. Попри це, загальні ринкові настрої залишаються бичачими, і аналітики прогнозують, що ціна може продовжувати зростати. Кі Янг Джу поділився цінною інформацією про X, показавши, що вершина циклу Біткоїна потенційно може перевищити $141 000.

Згідно з аналізом Джу, поточна динаміка ринку свідчить про те, що BTC все ще перебуває на ранніх стадіях свого бичачого руху. Ключовим показником, на який звертає увагу Джу, є реалізована капіталізація, яка постійно зростає з кожним днем. Реалізований капітал, який розраховується шляхом підсумовування вартості всіх BTC за ціною, за якою вони востаннє переміщувалися в ланцюжку, слугує індикатором загального притоку капіталу на ринок BTC.

Джу вказує, що історично ринкова капіталізація Біткоїна, як правило, перевищує його реалізовану капіталізацію під час бичачих ринків, причому ринкова капіталізація досягає піка, коли на ринок виходять роздрібні інвестори. Під час ведмежих ринків ринкова капіталізація часто падає нижче реалізованої капіталізації.

Оскільки реалізована верхня межа продовжує зростати, це підтримує аргумент на користь продовження висхідної траєкторії ціни BTC, з потенціалом досягти або навіть перевищити $141 000 ще до того, як ринок досягне свого піка. Цей аналіз підтверджує, що, попри те, що Біткоїн майже подолав позначку в $100 000, ринок все ще має значний простір для зростання, перш ніж буде досягнута потенційна вершина.

Про найкращі торгівельні стратегії на бичачому крипторинку, ми писали раніше.

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За матеріалами bitcoinist.com