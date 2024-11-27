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Що буде з крипторинком цієї Чорної п’ятниці

27.11.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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Побоювання щодо краху крипторинку зростають, оскільки Біткоїн в моменті впав нижче $91 тис., альткоїни розпродаються, а фіксація прибутку виходить на перший план напередодні Чорної п’ятниці

Що буде з крипторинком цієї Чорної п'ятниці

Фото: freepik.com

Ринок криптовалют зіткнувся з помітним спадом, втративши 5% вартості за останні 48 годин. Його капіталізація зараз становить $3,15 трлн, що є найнижчим показником за останні п’ять днів. Обвал крипторинку стався на тлі сильного тиску на Біткоїн та інші основні активи на тлі світових подій.

Тим часом на традиційних ринках зберігається невизначеність, викликана тарифними погрозами колишнього президента США Дональда Трампа. Водночас Індекс страху та жадібності на крипторинку впав до 75 пунктів, що є найнижчим показником за останні два тижні.

Перекупленість Біткоїна спровокувала обвал крипторинку

Дані CryptoQuant свідчать, що співвідношення прибутків і збитків (P/L) для Біткоїна досягло рівня, порівнянного з піковим значенням березня 2024 року — $73 400, що свідчить про значні прибутки довгострокових власників Біткоїна.

Також нещодавній аналіз показав, що за останні 30 днів довгострокові власники перемістили пропозицію біткоїнів на суму $60 млрд, причому листопад відзначився найбільшою фіксацією прибутків у цьому ринковому циклі. Така поведінка, яка часто спостерігається поблизу ринкових вершин, збільшила тиск на продавців, оскільки роздрібні інвестори поглинають пропозицію під час бичачих трендів.

Крім того, ведмежа розбіжність між ціною Біткоїна та індексом відносної сили (RSI) на денному графіку сигналізувала про перекупленість ринку, що ще більше завадило активу пробити рівень у $100 000.

Неоднозначна поведінка альткоїнів під час обвалу

Альткоїни неоднозначно відреагували на падіння крипторинку, що триває. The Sandbox (SAND) впав на 12,03%, в той час, як Stellar (XLM) і Decentraland (MANA) впали на 10,07% і 8,24%, відповідно. Серед інших помітних падінь — Arbitrum (ARB), Maker (MKR) та Ethereum Classic (ETC), всі вони зазнали втрат, що перевищили 5%.

З іншого боку, деякі альткоїни змогли заробити, попри загальний розпродаж на ринку. Лідером зростання став Fantom (FTM), який зріс на 13,86%, за ним йдуть Sei (SEI) та Injective (INJ), які подорожчали на 13,55% та 13,05% відповідно.

Algorand (ALGO) також зріс на 10,59%, поряд з іншими лідерами, такими як Sui (SUI) і Theta Network (THETA). Аналітики припускають, що поки Біткоїн консолідується, капітал може перетікати в окремі альткоїни.

Чи стабілізується крипторинок

Міхаель ван де Поппе, засновник MN Trading, зазначив, що ринок демонструє ознаки перегріву, включаючи високу волатильність і зростання маржинальних позицій. Він припустив:

«Шанси на тривалу бічну фазу для Біткоїна високі, хоча деякі альткоїни можуть продовжувати демонструвати хороші результати».

Попри короткострокову невизначеність, інституційні інвестори, такі як MicroStrategy, зберігають бичачий настрій. Засновник компанії Майкл Сейлор нещодавно оголосив про купівлю 55 500 BTC за середньою ціною $97 862, в результаті чого загальний обсяг її активів склав 386 700 BTC. Це свідчить про постійну впевненість у довгостроковому потенціалі Біткоїна, навіть попри те, що ринок стикається з проблемами.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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Що буде з крипторинком цієї Чорної п'ятниці

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