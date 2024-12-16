Криптотрейдер перетворив $27 на $52 млн завдяки цьому мемкоїну

Попри те, що мемекоїни не мають внутрішньої вартості, вони створили багато нових мільйонерів серед криптоінвесторів

Криптовалютний трейдер перетворив інвестицію в $27 у мемкоїн Pepe (PEPE) на надзвичайний прибуток у розмірі $52 млн, згідно з даними аналітичної компанії Lookonchain, що займається блокчейн-аналітикою.

Цей видатний прибуток являє собою 1 900 000-кратне повернення інвестицій, що підкреслює високі ризики і можливі винагороди від торгівлі мемкоїнами.

Попри відсутність внутрішньої корисності, мемкоїни створили багато нових мільйонерів серед криптоінвесторів. У травні ще один кмітливий трейдер перетворив $3 000 на $46 мільйонів, торгуючи токеном Pepe, отримавши більш ніж 15 700-кратну віддачу від інвестицій.

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З початку року Pepe зріс на 1600% та став другою найефективнішою криптовалютою 2024 року в топ-100, поступаючись лише токену Mantra (OM). За ним слідує мемкоїн Dogwifhat, заснований Solana, який зріс на 1400%, посівши третє місце серед найкращих криптовалют.

Хоча технічний аналіз часто є неточним для мемкоїнів, деякі криптотрейдери прогнозують більший потенціал для Pepe. За словами Макса Шварцмана, генерального директора Because Bitcoin, Pepe може стати Dogecoin поточного «бичачого» циклу, що робить його «королем цього циклу».

А на думку Хао Яна, керівника відділу фінансових продуктів компанії Bybit, постійний успіх мемкоїнів можна розглядати як симптом розчарування молодого покоління у фінансовій системі.

Однак торгівля мемкоїнами характеризується значною волатильністю. Під час ліквідації крипторинку на суму $1,7 млрд 10 грудня деякі найпопулярніші мемкоїни були серед цифрових активів з найгіршими показниками.

Раніше ми писали, що криптотрейдер перетворив $450 тис. на $8 млн завдяки мемкоїну. Монета Peanut the Squirrel (PNUT) перетворилася на щось на кшталт ідеального мемкоїну, поєднуючи безглуздість інтернет-жартів з актуальною культурною значущістю.

Також трейдери продовжують грати на «гарячих альткоїнах». За даними Santiment, криптовалюти Sandbox, Stellar і Ether лідирують в соціальних дискусіях серед трейдерів, причому більшість розмов мають «бичачий» характер.

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За матеріалами Cointelegraph