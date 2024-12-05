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З криптогаманцем і аірдпропами: Metavisio випустить перші Web3-ноутбуки

05.12.2024 13:40
Ольга Деркач
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Європейська комп’ютерна компанія Metavisio анонсувала свій майбутній Web3-ноутбук, який буде підтримувати зберігання криптовалют на холодних гаманцях та слугуватиме джерелом для отримання токенів під час майбутніх аірдропів

З криптогаманцем і аірдпропами: Metavisio випустить перші Web3-ноутбуки

З криптогаманцем і аірдпропами: Metavisio випустить перші Web3-ноутбуки Фото: freepik.com

Компанія планує випустити три рівні ноутбуків, кожен з яких виконуватиме дещо різні функції. У Metavisio додали, що користувачі ноутбуків будуть винагороджені майбутнім аірдропом токенів.

Ноутбуки, створені дочірньою компанією Metavisio, Thomson Computing, ще не мають чітких специфікацій. Підтверджено лише те, що він матиме «захищений анклавний чіпсет» — захід безпеки, який прийняла Apple.

Оскільки технічні характеристики ще не підтверджені, компанія прогнозує досить широкий діапазон цін. Ноутбуки стартуватимуть від 499 євро ($523) і доходитимуть до 2 000 євро ($2 100). До того ж, цей діапазон складається з трьох різних ноутбуків: один підходить для освіти, інший — для ігор, а третій — для «повсякденного» використання.

Оскільки деталі ще не підтверджені, включаючи назву ноутбука, Thomson не може назвати точну дату випуску ноутбука Web3. У компанії заявили, що власна операційна система має бути завершена до першого кварталу 2025 року, що ознаменує початок розробки прототипу ноутбука.

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Холодні гаманці вважаються безпечнішими, ніж гарячі гаманці, оскільки вони знижують ризик злому. Це пов’язано з тим, що приватні ключі, необхідні для авторизації транзакцій, зберігаються в автономному режимі. Ledger — це найпопулярніше апаратне рішення, яке поставляється у вигляді USB-накопичувача, що легко транспортується.

Metavisio вважає, що наступним кроком стане використання ноутбука в якості холодного гаманця. Таким чином, в ноутбук буде вбудований холодний гаманець, який буде підтримувати мережі Ethereum (EVM), Bitcoin, XRP і Bittensor — і ще більше буде додано в майбутньому.

«Ноутбук Web3 створений для майбутнього, де ви дійсно володієте своїм цифровим досвідом, — сказав Стефан Франсе, засновник і генеральний директор Metavisio і Thomson. — Плавно об’єднуючи інструменти Web3, ми закладаємо основу для розширення можливостей для користувачів».

Операційна система ноутбука, відома як «Web3 OS», буде спрямована на оптимізацію криптовалютних функцій, таких як інтеграція з dApp, вищезгаданий холодний гаманець, а також на винагороду користувачів токенами за виконання певних завдань — подібно до механіки play-to-airdrop, яка охопила індустрію в цьому році.

Було підтверджено, що Metavisio запустить токен і що користувачі, які бажають отримати токени, повинні будуть пройти процедуру «знай свого клієнта» (KYC). Поки що не відомо, який блокчейн буде використовуватися і коли буде запущений токен.

Нагадаємо, що користувачам Telegram буде доступний Web3-смартфон. Oyster Labs, компанія по дизайну, розробці та аналітиці мобільних додатків, представила смартфон з підтримкою Web3, розроблений спеціально для користувачів Telegram.

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За матеріалами: Decrypt.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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