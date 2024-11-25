Криптотрейдер за 3 години перетворив $3,3 тис. на $2,5 млн

Криптовалютний інвестор отримав декілька мільйонів доларів прибутку всього за три години, інвестувавши в мем-монету Slopfather (FATHA)

Згідно з даними, опублікованими 23 листопада на Lookonchain, трейдер з ніком Cooksassistant у X, інвестував $3300, які за три години перетворилися на $2,5 млн.

Аналіз угоди показує, що трейдер придбав 57,89 млн FATHA за 13 SOL на Pump.fun, платформі, яка дозволяє створювати мемкоїни.

Після покупки ринкова капіталізація FATHA зросла до понад $60 млн, що призвело до збільшення прибутку приблизно в 750 разів. Трейдер продав усі свої FATHA на піку, отримавши 9 718,5 SOL, що оцінюється в $2,5 млн.

Після отримання вражаючого прибутку трейдер обміняв 9 500 SOL на 2,45 млн USDC і перевів кошти в мережу Ethereum.

Подальший аналіз гаманців інвестора показав, що він захопився полюванням на монети-меми. Він здійснив 60 торгів токенами, що принесло йому прибуток у розмірі $2,7 млн протягом кількох днів.

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Підозри в інсайдерській торгівлі

Загалом значний попит на FATHA дозволив й іншим інвесторам перетворити скромні вкладення на суттєві прибутки. В іншій угоді неназваний інвестор збільшив свій початковий внесок у $10 400 до $389 000 з коефіцієнтом успіху 83%, згідно з даними трекера гаманців Mv_Crypto.

Аналіз Stalkchain виявив можливу наявність кількох підозрілих гаманців, які купили великі обсяги FATHA через 15-16 годин після запуску, що спричинило стрибок ціни.

Ці гаманці швидко підняли ціну, але є побоювання, що вони можуть здійснити масовий продаж, спричинивши значну волатильність. Водночас платформа для відстеження гаманців зазначила, що рух ціни FATHA виглядає неорганічним, а її коливання можуть бути пов’язані з інсайдерами, які скористалися перевагами ринку.

Останніми тижнями деякі трейдери отримували величезні прибутки на таких угодах, що викликало підозри у володінні конфіденційною інформацією, зокрема про запланований лістинг токенів на великих біржах.

Одночасно з’явилися підозри щодо угоди, у якій трейдер перетворив $58 тис. на $7,5 млн, скориставшись стрибком ціни Goatseus Maximus (GOAT).

Загалом FATHA є частиною зростаючого інтересу до мемкоїнів, особливо на платформі Solana, які привертають дедалі більше уваги завдяки активності у соціальних мережах. На момент написання статті FATHA торгувався за ціною $0,02648, а його ринкова капіталізація становила $27 мільйонів.

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За матеріалами finbold.com.