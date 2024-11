Історія криптотрейдера, який перетворив $378 тис. на $35,2 млн

Коли ціна OM досягла нового ATH, криптотрейдер перетворив свої $378 тис. інвестицій в $35,2 млн, заробивши на цьому токені $34,8 млн прибутку

За останні 15 років індустрія криптотрейдингу зростала в геометричній прогресії, забезпечуючи щоденний обсяг торгів на сотні мільярдів доларів. Біткоїн відіграв у цьому найбільшу роль, особливо завдяки своєму постійному зростанню.

Він об’єднав мільйони криптоінвесторів і криптовалют, а деякі угоди виділяються з-поміж інших завдяки своєму унікальному розміщенню, створюючи дивовижні історії для спільноти. Одна з таких історій розповідає про криптотрейдера, який всього за одинадцять місяців перетворив $378 тис. на $35,2 млн.

За останні два тижні крипторинок виріс, підштовхнувши багато криптовалют до нових максимумів. Це відбувається на тлі бичачих настроїв серед інвесторів після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Ціна Біткоїна досягла нового рівня ATH у $97 862,64, збільшившись на 130% з початку року.

Тим часом один криптотрейдер заробив статки на криптовалюті OM. Як показує публікація Lookonchain, трейдер перетворив свої інвестиції в розмірі $378 тис. на $35,2 млн протягом року. Він купив 9,33 млн токенів OM за ціною $0,04 і тримав усі ці токени протягом 11 місяців, перш ніж внести 4 млн OM на Binance кілька годин тому. Що ще важливіше, він все ще тримає 5,33 млн токенів OM на $19,86 млн, що в сумі становить $35,2 млн.

Without trading #memecoins, the whale turned $378K into $35.2M in just 11 months, a massive profit!

The whale(related to #ManifoldTrading) accumulated 9.33M $OM($378K) at $0.04 11 months ago and deposited 4M $OM($15.32M) to #Binance 4 hours ago, leaving 5.33M $OM($19.86M).… pic.twitter.com/9JlS3ZOW0y

