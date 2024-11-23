Історія криптотрейдера, який перетворив $378 тис. на $35,2 млн

Коли ціна OM досягла нового ATH, криптотрейдер перетворив свої $378 тис. інвестицій в $35,2 млн, заробивши на цьому токені $34,8 млн прибутку

За останні 15 років індустрія криптотрейдингу зростала в геометричній прогресії, забезпечуючи щоденний обсяг торгів на сотні мільярдів доларів. Біткоїн відіграв у цьому найбільшу роль, особливо завдяки своєму постійному зростанню.

Він об’єднав мільйони криптоінвесторів і криптовалют, а деякі угоди виділяються з-поміж інших завдяки своєму унікальному розміщенню, створюючи дивовижні історії для спільноти. Одна з таких історій розповідає про криптотрейдера, який всього за одинадцять місяців перетворив $378 тис. на $35,2 млн.

Криптотрейдер отримав $34,8 млн прибутку

За останні два тижні крипторинок виріс, підштовхнувши багато криптовалют до нових максимумів. Це відбувається на тлі бичачих настроїв серед інвесторів після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Ціна Біткоїна досягла нового рівня ATH у $97 862,64, збільшившись на 130% з початку року.

Тим часом один криптотрейдер заробив статки на криптовалюті OM. Як показує публікація Lookonchain, трейдер перетворив свої інвестиції в розмірі $378 тис. на $35,2 млн протягом року. Він купив 9,33 млн токенів OM за ціною $0,04 і тримав усі ці токени протягом 11 місяців, перш ніж внести 4 млн OM на Binance кілька годин тому. Що ще важливіше, він все ще тримає 5,33 млн токенів OM на $19,86 млн, що в сумі становить $35,2 млн.

Without trading #memecoins, the whale turned $378K into $35.2M in just 11 months, a massive profit! The whale(related to #ManifoldTrading) accumulated 9.33M $OM($378K) at $0.04 11 months ago and deposited 4M $OM($15.32M) to #Binance 4 hours ago, leaving 5.33M $OM($19.86M).… pic.twitter.com/9JlS3ZOW0y — Lookonchain (@lookonchain) November 21, 2024

Цікаво, що цей трейдер відмовився від тренду мемкоїнів і зробив вибір на користь утилітарного альткоїна Mantra (OM).

Ціна OM досягла позначки ATH зі стрибком на 6089%

OM є 35-ю криптовалютою на CoinmarketCap з ринковою капіталізацією $3,27 млрд. Токен виріс на 6089% з початку року, залучаючи все більше інвесторів своїм потенціалом зростання. Лише за останні два місяці Mantra досягнув декількох піків ATH, винагородивши своїх власників.

Трейдер, про якого йде мова, вразив криптоспільноту своєю увагою до HODL і правильним вибором часу для торгівлі. Найважливіше те, що він все ще тримає більшу частину своїх токенів в особистому гаманці, що свідчить про очікування ще більшого зростання.

Два дні тому інший криптотрейдер перетворив $1,9 тис. на $3,6 млн всього за 2 години.

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За матеріалами coingape.com