close-btn
PaySpaceMagazine

Історія криптотрейдера, який перетворив $378 тис. на $35,2 млн

23.11.2024 13:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Коли ціна OM досягла нового ATH, криптотрейдер перетворив свої $378 тис. інвестицій в $35,2 млн, заробивши на цьому токені $34,8 млн прибутку

Історія криптотрейдера, який перетворив $378 тис. на $35,2 млн

Фото: pexels.com

За останні 15 років індустрія криптотрейдингу зростала в геометричній прогресії, забезпечуючи щоденний обсяг торгів на сотні мільярдів доларів. Біткоїн відіграв у цьому найбільшу роль, особливо завдяки своєму постійному зростанню.

Він об’єднав мільйони криптоінвесторів і криптовалют, а деякі угоди виділяються з-поміж інших завдяки своєму унікальному розміщенню, створюючи дивовижні історії для спільноти. Одна з таких історій розповідає про криптотрейдера, який всього за одинадцять місяців перетворив $378 тис. на $35,2 млн.

Криптотрейдер отримав $34,8 млн прибутку

За останні два тижні крипторинок виріс, підштовхнувши багато криптовалют до нових максимумів. Це відбувається на тлі бичачих настроїв серед інвесторів після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Ціна Біткоїна досягла нового рівня ATH у $97 862,64, збільшившись на 130% з початку року.

Тим часом один криптотрейдер заробив статки на криптовалюті OM. Як показує публікація Lookonchain, трейдер перетворив свої інвестиції в розмірі $378 тис. на $35,2 млн протягом року. Він купив 9,33 млн токенів OM за ціною $0,04 і тримав усі ці токени протягом 11 місяців, перш ніж внести 4 млн OM на Binance кілька годин тому. Що ще важливіше, він все ще тримає 5,33 млн токенів OM на $19,86 млн, що в сумі становить $35,2 млн.

Цікаво, що цей трейдер відмовився від тренду мемкоїнів і зробив вибір на користь утилітарного альткоїна Mantra (OM).

Ціна OM досягла позначки ATH зі стрибком на 6089%

OM є 35-ю криптовалютою на CoinmarketCap з ринковою капіталізацією $3,27 млрд. Токен виріс на 6089% з початку року, залучаючи все більше інвесторів своїм потенціалом зростання. Лише за останні два місяці Mantra досягнув декількох піків ATH, винагородивши своїх власників.

Трейдер, про якого йде мова, вразив криптоспільноту своєю увагою до HODL і правильним вибором часу для торгівлі. Найважливіше те, що він все ще тримає більшу частину своїх токенів в особистому гаманці, що свідчить про очікування ще більшого зростання.

Два дні тому інший криптотрейдер перетворив $1,9 тис. на $3,6 млн всього за 2 години.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $5 млрд до кінця року 23.11.2024

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $5 млрд до кінця року
Криптобіржа Arkham Exchange вийшла на ринок України 22.11.2024

Криптобіржа Arkham Exchange вийшла на ринок України
Solana оновила історичний максимум: що штовхає монету вперед 22.11.2024

Solana оновила історичний максимум: що штовхає монету вперед
Trump Media розробляє сервіс криптоплатежів 22.11.2024

Trump Media розробляє сервіс криптоплатежів
Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу 22.11.2024

Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу
Гері Генслер підтвердив, що залишить посаду голови SEC: як відреагував ринок 22.11.2024

Гері Генслер підтвердив, що залишить посаду голови SEC: як відреагував ринок
Вибір редакції
Всі
«Різке зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього України»: бліцінтерв'ю з керівником інвестиційного відділу Ощадбанку Сергієм Швецем
ТОП статей 22.11.2024

«Різке зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього України»: бліцінтерв'ю з керівником інвестиційного відділу Ощадбанку Сергієм Швецем

 10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
ТОП статей 21.11.2024

10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
Останні новини
Сьогодні  14:00

Названо найкращі ігри, застосунки та книги Google Play 2024 року

 Сьогодні  13:00

Історія криптотрейдера, який перетворив $378 тис. на $35,2 млн

 Сьогодні  11:00

Samsung та Google випустять ШІ-окуляри: які функції матимуть

 Сьогодні  10:00

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $5 млрд до кінця року

 22.11.2024  21:00

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

 22.11.2024  20:20

АМКУ оштрафував відомого оператора АЗС на 12 млн грн

 22.11.2024  19:40

Підприємці із семи областей можуть отримати грант на підтримку бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber