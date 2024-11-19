Криптотрейдер перетворив $1,9 тис. на $3,6 млн всього за 2 години

Криптовалютний трейдер менш ніж за дві години перетворив скромні $1900 на вражаючі $3,67 млн завдяки стрімкому зростанню ELIZA, токену, що торгується на блокчейні Solana (SOL)

Стратегія трейдера почалася з інвестиції в 7,84 SOL на суму $1900, щоб придбати приголомшливі 89,19 мільйона токенів ELIZA. Коли ціна ELIZA почала стрімко зростати, трейдер швидко продав 49,49 мільйона токенів за 7 091 SOL, отримавши на момент продажу $1,72 млн.

Примітно, що трейдер все ще зберігає 39,7 мільйона токенів ELIZA, які оцінюються приблизно в $1,95 млн. Разом з реалізованими доходами, це приносить загальний прибуток у розмірі $3,67 млн, що відображає неймовірну 1,925-кратну віддачу від початкових інвестицій.

Зростання ELIZA було вражаючим. Ринкова капіталізація токена зросла до $48,5 млн, а ліквідність становить $1,6 млн. За останні 24 години обсяг торгів підскочив до $273,7 млн, що є чітким свідченням ажіотажу навколо токена.

Початковий підйом ELIZA супроводжувався деякими ознаками консолідації, а на останніх графіках видно тиск з боку продавців. Примітно, що трейдер, який отримав цей неймовірний прибуток, продовжує активно продавати, що свідчить про те, що ралі все ще привертає увагу, але також вказує на ризики для тих, хто запізнився.

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Коли новина про цей феноменальний прибуток поширилася, вона викликала палкі дебати на X. У той час як одні вітали успіх трейдера як приклад чіткого визначення ринкового часу, інші висловлювали занепокоєння щодо потенційної інсайдерської діяльності.

Хоча успіх цього трейдера вражає, він підкреслює, що торгівля мемкоїнами пов’язана з високим ризиком і високою винагородою. Токени на кшталт ELIZA часто зазнають стрімкого зростання цін, спричиненого спекуляціями, але їхня волатильність може призвести до різкого падіння, коли трейдери виводять кошти.

Багато з цих проєктів також піддаються критиці за недостатню прозорість, що викликає занепокоєння щодо чесності їхнього початкового розподілу і торгової діяльності.

Нагадаємо, що через FOMO криптотрейдер втратив $143 000 всього за 3 години. Криптотрейдер став найбільшою жертвою демпінгу токенів RIPETH. Він витратив $168 тис. на купівлю 18,67 млн RIPETH під час роздування інтересу до токена. У цьому ажіотажі, викликаному страхом втратити вигоду (FOMO), він купив токени, коли їх ціна була на піку. Але незабаром вона впала, що коштувало йому $143 тис. збитків.

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За матеріалами: Finbold.