Як через FOMO криптотрейдер втратив $143 000 всього за 3 години

FOMO провокує трейдерів, обіцяючи їм великі прибутки. Однак, в результаті все закінчується втратами

За останні 15 років індустрія криптотрейдингу зросла з $0 до $2,43 трлн. Попри це, вона постійно зростає, а інвестори шукають нові можливості для отримання найбільших прибутків. Однак не для всіх угоди закінчуються з прибутком, деякі з них стають уроками на все життя, як-от у цього криптотрейдера, який втратив $143 тис. всього за 3 години. Він побачив можливість, але інвестував не в той час, втративши 85% своїх інвестицій.

Згідно з повідомленням Lookonchain, криптотрейдер став найбільшою жертвою демпінгу токенів RIPETH. Він витратив $168 тис. на купівлю 18,67 млн RIPETH під час роздування інтересу до токена. У цьому ажіотажі, викликаному страхом втратити вигоду (FOMO), він купив токени, коли їх ціна була на піку. Але незабаром вона впала, що коштувало йому $143 тис. збитків.

Втім, він не єдиний, хто зазнав збитків з цим токеном. Сам творець RIPETH зіткнувся зі збитками під час своєї останньої угоди. Він витратив 50 SOL на покупку токенів, але в підсумку продав їх лише за 19,8 SOL, втративши $5,1 тис.

Як це сталося

Токен RIPETH привернув до себе увагу завдяки відомому криптокиту. Досить швидко ринкова капіталізація токена досягла $12 млн. Поки ажіотаж був у розпалі, багато криптоінвесторів скористалися ним і отримали значні прибутки. Крипторинок в той час також зростав, а ціна Біткоїна наближалася до нового ATH, що створювало ідеальні можливості для інвестування.

Однак, прагнучи отримати прибуток, кит продав весь свій запас токенів RIPETH, заробивши $14,5 тис. Цей продаж також обвалив токен. В результаті, це призвело до великих втрат для нових власників, в тому числі для криптотрейдера, про якого ми згадували вище.

Вартість токена сильно впала за останні 24 години. Зараз він оцінюється в $0,0000000001560 при ринковій капіталізації лише в $156.

Який урок з цього випливає

Щодня на крипторинку відбуваються сотні запусків токенів, але лише деякі з них стають успішними або залишаються актуальними для інвесторів. Що ще важливіше, більшість з них зазнають невдачі, що призводить до значних втрат для інвесторів. Ось чому розуміння токена і ринку має вирішальне значення.

Навіть у випадку з цим криптотрейдером — він слідував за FOMO й інвестував на максимумі. В результаті, коли токен різко впав, він зіткнувся з великими втратами. FOMO ніколи не є правильним трендом, тому необхідно застосовувати безпечні методи торгівлі криптовалютами.

Детальніше про те, що таке страх упустити вигоду, в нашій статті “Як FUD і FOMO заважають трейдерам заробляти”.

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За матеріалами coingape.com