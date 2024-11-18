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Криптотрейдер перетворив $1,1 тис. на $1,62 завдяки мемкоїну

18.11.2024 17:00
Ольга Деркач
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Криптовалютний трейдер скористався постійним ринковим імпульсом, щоб зафіксувати більш ніж 1400-кратне повернення своїх початкових інвестицій

Криптотрейдер перетворив $1,1 тис. на $1,62 завдяки мемкоїну

Криптотрейдер перетворив $1,1 тис. на $1,62 завдяки мемкоїну Фото: pexels.com

Анонімний інвестор перетворив скромні $1100 на приголомшливі $1,62 млн протягом 20 днів, скориставшись ралі криптовалют.

Прибуток трейдера почався з інвестицій в монету Urolithin A (URO). Наприкінці жовтня він витратив 4,35 SOL ($768) на придбання 16,44 млн URO. Його інвестиції окупилися, оскільки зараз його запаси URO коштують $572 000, що принесло трейдеру 714-кратний прибуток.

Трейдер також отримав значні прибутки з Rifampicin (RIF), інвестувавши 1,8 SOL ($300) для придбання 11,84 млн токенів.

Після того, як ринкова капіталізація RIF перевищила $100 млн, трейдер продав 1 мільйон токенів за 94 335 USDC, залишивши 10,84 мільйона RIF вартістю $957 000. Цей маневр збільшив прибуток у 3503 рази більше за інвестиції.

Разом ставки на URO і RIF принесли прибуток у розмірі понад $1,6 млн у той час, коли ці два мемкоїни переживали вибуховий ріст.

Зростання загалом зумовлене популярністю мемкоїнів на основі Solana та загальними бичачими настроями на криптовалютному ринку.

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Мемкоїни були одними з найбільших гравців на ринку протягом останніх тижнів, про що свідчать дані, якими поділився Алі Мартінес. У своєму дописі від 16 листопада Мартінес зазначив, що мемкоїни перевершили ринок за минулий тиждень, забезпечивши прибутковість на рівні 63,71%.

Цей імпульс був додатково підсилений лістингом кількох мемкоїнів на криптовалютній біржі Binance, що підвищило їхню ліквідність та видимість.

Наприклад, вплив таких лістингів був очевидним у випадку з Peanut the Squirrel (PNUT), яка після лістингу на Binance приєдналася до клубу монет з ринковою капіталізацією в $1 млрд.

Цікаво, що останніми тижнями спостерігається зростаюча тенденція, коли інвестори отримують величезні прибутки від окремих мемкоїнів. Хоча деякі з цих угод можна пояснити стратегією та везінням, існують припущення, що деякі прибутки можуть бути пов’язані з інсайдерською торгівлею.

У таких випадках певні особи могли мати попередню інформацію, наприклад, про запланований лістинг мемкоїну на великій біржі, і заздалегідь накопичити токени.

Нагадаємо, що криптотрейдер за два дні перетворив $3,5 тис. на $3,2 млн. 25 жовтня талановитий криптовалютний трейдер здійснив досить вражаючий маневр: він витратив 20 Solana (SOL) — вартістю приблизно $3 500 — на придбання понад 47 мільйонів ai16z. До 27 жовтня ця інвестиція вже коштувала $3,2 млн.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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