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Акції медіагрупи Трампа зросли на чутках про придбання криптовалютної біржі

19.11.2024 14:20
Олеся Крамаренко
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Акції Trump Media and Technology Group (TMTG) зросли на 16,65% до закриття торгів у понеділок після повідомлень Financial Times про потенційне придбання платформи для обміну криптовалют

Акції медіагрупи Трампа зросли на чутках про придбання криптовалютної біржі

Фото: freepik.com

TMTG веде переговори з американським фінансовим гігантом Intercontinental Exchange (ICE) про придбання всіх акцій його дочірньої компанії Bakkt, повідомило в понеділок (18 листопада) видання Financial Times (FT) з посиланням на неназвані джерела.

Згідно з повідомленням, угода не включатиме криптографічний бізнес Bakkt, який, за словами компанії, швидше за все, буде закритий. Коли до ICE звернулися за коментарем, компанія відмовилася відповідати, а Bakkt не надала жодної заяви.

Bakkt була запущена у 2018 році ICE з метою закріпитися на ринку цифрових активів і популяризувати криптовалюти. Платформа навіть уклала партнерство зі Starbucks, що дозволило учасникам програми лояльності оплачувати каву за допомогою біткоїнів.

Bakkt стала публічною у жовтні 2021 року і підписала угоду з Mastercard, щоб уможливити винагороду за лояльність у криптовалюті для користувачів кредитних карток цього бренду. Однак платформа намагалася масштабуватися, неодноразово попереджаючи з лютого, що може припинити свою діяльність. Станом на вересень на Bakkt було зареєстровано 6,5 мільйона акаунтів.

Підживлювані тими ж чутками про поглинання, акції Bakkt у понеділок злетіли на 162,46%.

TMTG, материнська компанія соціальної мережі Truth Social, яка була запущена на початку 2022 року, стикається з питаннями щодо своєї бізнес-моделі. Акції компанії стали одними з тих, що найактивніше торгуються після перемоги Трампа на виборах, і тепер її вартість оцінюють у $6 млрд, що дає їй змогу купувати інші компанії.

Дональд Трамп володіє 52,9% капіталу TMTG, що оцінюється приблизно в $3,8 млрд, виходячи з ціни на акції на момент закриття торгів у понеділок. Про те, скільки грошей у Дональда Трампа в криптовалюті, ми писали раніше.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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