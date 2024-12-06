Криптотрейдер перетворив $450 тис. на $8 млн завдяки мемкоїну

Монета Peanut the Squirrel (PNUT) перетворилася на щось на кшталт ідеального мемкоїну, поєднуючи безглуздість інтернет-жартів з актуальною культурною значущістю

Зокрема, він був названий і натхненний однойменною білкою, яку агенти з контролю за тваринами вбили під час рейду через скарги на диких тварин. Враховуючи популярність білки та її власника в соціальних мережах, а також, здавалося б, невиправдано жорстокий характер втручання, вона стала своєрідним плакатом проти надмірного втручання регуляторних та правоохоронних органів.

Роль PNUT ще більше посилилася через політичний клімат напередодні президентських виборів 2024 року, коли деякі виборці Трампа практично прийняли його як символ.

Один криптовалютний трейдер, схоже, відкрив позицію по PNUT в дуже вдалий момент. Зокрема, 5 листопада інвестор витратив 2 717 Solana (SOL), що становить приблизно $450 000, щоб придбати 16 мільйонів PNUT. На момент початкової угоди білка Peanut Squirrel переходила з рук в руки за ціною приблизно $0,045.

6 грудня трейдер переніс свої мемкоїни на криптовалютну біржу Binance, щоб отримати нетривіальну прибутковість, яку блокчейн-аналітична платформа Lookonchain оцінила в 1772%.

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Дійсно, оскільки PNUT торгується на рівні близько $1,35 на момент написання, щасливий інвестор перетворив $450 000 на майже $8 мільйонів завдяки поєднанню — як мінімум — чудового вибору часу та удачі.

Хоча торгівля білкою PNUT, безумовно, є визначною, це лише один з багатьох подібних маневрів з мем-монетами, здійснених під час бичачого ринку 2024 року.

Наприклад, на початку грудня інший трейдер зробив ще більш вражаючу інвестицію, коли він, також приблизно за місяць, перетворив $169 на $435 000, інвестувавши в токен, натхненний Леонардо да Вінчі, під назвою Salvator Mundi (MUNDI).

Торгівля FRIC (FRIC) 25 листопада була ще більш неймовірною, оскільки один інвестор криптовалютного ринку перетворив $6 300 на $1,5 мільйона — 23378% прибутку — всього за одну годину.

Проте, незважаючи на всі успіхи трейдерів, завжди варто пам’ятати, що успіхи стають відомими набагато частіше, ніж руйнівні невдачі, а надзвичайні ризики підкреслює нещодавнє дослідження Binance, яке показало, що 97% всіх таких монет і токенів, які коли-небудь були створені, «померли».

Нагадаємо, що трейдери продовжують грати на «гарячих альткоїнах». За даними Santiment, криптовалюти Sandbox, Stellar і Ether лідирують в соціальних дискусіях серед трейдерів, причому більшість розмов мають «бичачий» характер.

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За матеріалами: Finbold.