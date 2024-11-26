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Трейдери продовжують грати на «гарячих альткоїнах»: які монети в тренді

26.11.2024 15:00
Олеся Крамаренко
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Хоча Біткоїн відступив від своїх історичних максимумів, трейдери все ще активно торгують кількома альткоїнами, згідно з даними Santiment

Трейдери продовжують грати на «гарячих альткоїнах»: які монети в тренді

Фото: unsplash.com

У повідомленні на X від 26 листопада аналітична ончейн-платформа Santiment повідомила, що, хоча Біткоїн впав нижче $93 000, трейдери все ще використовують гарячі альткоїни та обговорюють конкретні історії, пов’язані з можливостями, що залишаються поза увагою.

За даними Santiment, криптовалюти Sandbox, Stellar і Ether лідирують в соціальних дискусіях серед трейдерів, причому більшість розмов мають «бичачий» характер.

Очолює список SAND, яка, за словами аналітичної платформи, переживає підйом через помітне зростання довіри до токенів, пов’язаних з Метавсесвітом. У звіті на своїй інформаційній панелі Santiment зазначає, що на ринку існують бичачі настрої щодо таких токенів, попри попередні спади.

«Розмови про причини цієї тенденції та майбутнє цих криптовалют також поширені», — зазначається у звіті.

Тим часом Stellar відчуває зростання інтересу з боку корейських інвесторів. У соціальних мережах XLM асоціюється зі стрибками цін та аналізом ринку.

Замикає трійку найбільш обговорюваних токенів Ether, особливо його цінова динаміка в порівнянні з іншими криптовалютами, такими як Bitcoin та XRP. Як повідомляється, користувачі висловлюють бичачі настрої щодо потенціалу Ефіріуму перевершити інші топові криптовалюти, особливо з огляду на сприятливі ринкові умови.

Методологія Santiment

Santiment відстежує криптоорієнтовані соціальні медіаканали, такі як X і Telegram, для пошуку 10 найпопулярніших слів, які отримали найбільше зростання кількості згадок в соціальних мережах в порівнянні з попередніми двома тижнями.

У своєму звіті Santiment зазначає, що в розмовах підкреслюється історична продуктивність і цінність екосистеми Ether, що свідчить про зацікавленість у його майбутніх перспективах.

Водночас аналітична платформа повідомила, що кілька монет, включаючи Pleasure Token (NSFW), Tornado (TORN) і Axie Infinity, пережили найвищий 24-годинний підйом соціального трафіку.

Попри дискусії навколо альткоїнів, за останні 24 години на ринку відбулися масові ліквідації криптовалют. Дані CoinGlass показують, що за останню добу було ліквідовано понад $518,8 млн криптовалютних позицій, причому на лонги припадає $389,3 млн, а на короткі — $129 млн. Переважна більшість ліквідованих позицій стосувалася альткоїнів.

Про 4 альткоїни, що готові до бичачого ринку у 2025 році, ми писали раніше.

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За матеріалами cointelegraph.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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Трейдери продовжують грати на «гарячих альткоїнах»: які монети в тренді

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