2 криптовалюти, які досягнуть ринкової капіталізації $25 млрд у 2025

Світовий ринок криптовалют різко відновився після млявого початку місяця, оскільки дані про споживчу інфляцію, які виявилися оптимістичнішими, ніж очікувалося, підживлювали позитивні настрої щодо третього поспіль зниження ставки ФРС США

На тлі глобальної економічної нестабільності деякі цифрові активи демонструють сильний імпульс і позиціонують себе як такі, що можуть досягти бажаного рубежу ринкової капіталізації у $25 млрд. Що ж це за криптовалюти?

Sui Network (SUI)

Цей актив наразі має ринкову капіталізацію $13,9 млрд. З початку року токен зріс на 521%, а в 4-му кварталі — на 175%, стабільно випереджаючи більшість альткоїнів.

Дані по ланцюжку і деривативам від CoinGlass ще більше підкріплюють цей бичачий прогноз. Обсяг торгівлі деривативами Sui злетів на 69,57% до $2,83 млрд, а співвідношення довгих і коротких позицій на таких платформах, як Binance і OKX, перевищує 1,4, що свідчить про сильний ухил до довгих позицій серед трейдерів.

Крім того, відкритий інтерес залишається високим на рівні $820 млн, що свідчить про стійку довіру як з боку роздрібних, так й інституційних інвесторів.

Розширення екосистеми Sui стало ще одним важливим фактором, що вплинув на результати діяльності компанії. Нещодавні партнерства з Franklin Templeton і Babylon Labs розблокували ліквідність Біткоїна і розширили можливості DeFi і Web3, залучивши до мережі нових учасників.

Інтеграція гаманця з Phantom і Backpack ще більше підвищила доступність і прийняття, зміцнивши позиції Sui на більш широкому ринку.

Аналітики відзначають, що цінові дії Sui відображають прорив Solana (SOL) у 2021 році, коли SOL піднявся з однозначних цифр до історичного максимуму в $259.

Поточна консолідація Sui після перевищення березневого максимуму нагадує модель поведінки Solana перед сплеском, що свідчить про те, що Sui може бути на межі подібного параболічного руху.

Оптимізму додає історичний стрибок BTC вище $106 тис., який підняв настрої на всьому крипторинку, спрямувавши капітал у високоефективні активи, такі як Sui.

Завдяки потужному технічному імпульсу, зростаючому впровадженню та сприятливому ринковому фону, який створює ралі Біткоїна, Sui має всі шанси досягти ринкової капіталізації у $25 млрд у 2025 році.

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Stellar Lumens (XLM)

Ринкова капіталізація активу наразі становить $12,87 млрд. Аналіз тижневого графіка показує, що XLM наближається до критичного прориву зі свого довгострокового спадного тренду, який розпочався у 2017 році.

Історично такі прориви призводили до значних цінових стрибків, і оскільки XLM вже приніс значний прибуток від свого мінімуму в $0,12, імпульс явно зміщується на користь биків.

Підтверджений прорив вище цього опору може призвести до зростання ціни до $1,20 в короткостроковій перспективі і до $3 в довгостроковій перспективі, як це спостерігалося в попередніх циклах.

Дані по деривативах XLM ще більше підкріплюють цю бичачу траєкторію, демонструючи зростаючий інтерес ринку. Обсяг торгів зріс на 68,92% до $643,21 млн, а відкритий інтерес — на 3,52% до $219,44 млн, що свідчить про зростаючі зобов’язання трейдерів.

Довгі позиції домінують на таких платформах, як Binance і OKX, з співвідношенням довгих і коротких позицій 2,11 і 1,41 відповідно, що свідчить про сильну схильність ринку до висхідного руху.

Іншим важливим фактором для зростання XLM є його кореляція з Ripple (XRP), яка історично впливала на показники Stellar. Оскільки Ripple набирає обертів завдяки таким ключовим подіям, як запуск RLUSD, потенційний сплеск до $5 і вище для XRP може послужити основним каталізатором для XLM.

Завдяки сильним технічним показникам і ринковим каталізаторам, Stellar має потенціал відскочити вище $1 і досягти ринкової капіталізації в $25 мільярдів до 2025 року.

Тим не менш, і Sui, і Stellar мають всі шанси потенційно досягти позначки в $25 мільярдів, чому сприятимуть стійке зростання екосистеми, стратегічні партнерства та зростаюче впровадження в їхніх відповідних мережах.

Однак, враховуючи волатильність криптовалютного ринку, трейдери та інвестори повинні проявляти обережність, уважно стежити за тенденціями, технічними показниками та ключовими подіями, щоб ефективно управляти потенційними ризиками.

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За матеріалами finbold.com.