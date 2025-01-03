Криптотрейдер перетворив $17 тис. на $1 млн всього за 8 хвилин

Хоча багато інвесторів перейшли до довгострокової стратегії «купуй і тримай», для тих, хто готовий ризикувати, короткострокові угоди можуть приносити величезні прибутки — за умови, що вони знають, що роблять. Це особливо актуально у випадку з мем-криптовалютами

Вранці 3 січня один заповзятливий трейдер зробив велику та ризиковану ставку на новий, неперевірений актив — і, на його щастя, вона принесла величезний прибуток за лічені хвилини.

Ставка на BUZZ принесла трейдеру великий виграш

Близько 8 годин до моменту написання статті криптовалютний трейдер витратив загалом 82 Solana (SOL), що на той момент становило приблизно $17 тис., щоб придбати 268,12 млн Hive AI (BUZZ), згідно з даними Finbold та Solscan за 3 січня.

Це була значна частка — рівна 26,8% від загальної пропозиції токенів. З цих 82 SOL, 49 було витрачено лише на комісії за транзакції — щоб забезпечити пріоритетність угоди.

Усього за 8 хвилин трейдер повністю ліквідував свою позицію, заробивши 6 090 SOL, що на той момент дорівнювало приблизно $1,26 млн. Віднявши початкові 72 SOL, прибуток становив 6 008 SOL — це близько $1,25 млн.

Hive AI (BUZZ) Фото: CoinGecko

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Звісно, вдалий таймінг викликав підозри. Інвестування $17 тис. у неперевірений криптотокен — досить ризикована гра, якщо ви не є інсайдером.

Наразі BUZZ має незначну ринкову капіталізацію всього $33,91 млн, а обсяг торгів різко впав з початку дня.

Варто пам’ятати, що великі короткострокові ставки завжди супроводжуються значними ризиками, зокрема через високу волатильність ринку та загрозу шахрайських схем. Трейдерам важливо ретельно аналізувати ринок, оцінювати потенційні ризики та діяти з обережністю, щоб уникнути непередбачуваних втрат.

Нагадаємо, що сьогодні 16-та річниця з моменту видобутку нульового блока Біткоїна. 3 січня 2009 року в історії криптовалют відзначається як день створення генезис-блоку Біткоїн-мережі. Ця дата символізує офіційний початок роботи блокчейну.

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