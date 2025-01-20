Мемкоїни Меланії та Дональда Трампів стрімко злетіли

Дебют мемкоїнів Дональда і Меланії Трампів — $TRUMP і $MELANIA на блокчейні Solana — викликав шок на криптовалютному ринку

Новий мемкоїн обраного президента США Дональда Трампа дебютував 18 січня на криптовалютних ринках і залучив мільярди доларів інвестицій.

За даними Coinmarketcap, на момент написання ціна $TRUMP становила $60, що на 64% більше, ніж у попередній день, але нижче за піковий показник у $75.

Ринкова капіталізація мемкоїна Трампа склала $11,74 млрд, що також на 64% більше, ніж у попередній день. Наразі на крипторинку перебуває в обігу 200 мільйонів мемкоїнів Трампа.

За даними CoinGecko, $TRUMP наразі є 22-ю найціннішою криптовалютою у світі, а $MELANIA, мемкоїн його дружини, запущений 20 січня, — 94-й за вартістю.

Криптовалюти родини Трампів призвели до значного зростання статків нового президента США Дональда Трампа, що зробило його одним з найбагатших людей у світі.

У якийсь момент протягом вихідних вартість $TRUMP досягла $15 млрд на тлі стрімкого зростання обсягів торгівлі та інтересу, перш ніж впасти до $10 млрд 9 січня.

Цікаве по темі: Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму

Зокрема, ціна $TRUMP впала з максимуму в $75 після того, як майбутня перша леді США Меланія Трамп оголосила про випуск власного мемкоїну $MELANIA, яка принесла мільйони доларів на 3000-відсотковому стрибку на відкритті торгів, коли вона досягла максимуму в $13,14 за штуку. На момент написання статті монета Меланії Трамп торгується на рівні $11,42 з ринковою капіталізацією $1,62 млрд. Циркулююча пропозиція монети становить 162,21 мільйона одиниць.

Дебют мемкоїнів Дональда і Меланії Трампів сколихнув криптовалютний ринок. Обидва лідери ринку, Біткоїн та Ethereum, зазнали значних втрат, а інші провідні імена, XRP та Tether, також впали.

Solana, пов’язаний з яким блокчейн використовується для мемкоїнів Трампа, виглядав краще, ніж інші провідні криптовалюти.

Згідно з даними CoinMarketCap, капіталізація світового крипторинку на момент написання становить $3,51 трлн, що на 3,49 відсотка менше, ніж за минулий день. Однак загальний обсяг крипторинку збільшився на 82,31% за останні 24 години до $348,81 млрд.

Раніше ми писали, скільки б ви отримали, якби вклали в криптовалюту $1000, як Трамп. Трамп входить до числа відомих світових лідерів, які володіють значними активами в криптовалютах, і є впливовим гравцем на ринку цифрових активів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют — JPMorgan

Що буде з криптовалютою за президентства Трампа — думка експерта

Перемога Трампа знаменує «золоту еру» для криптовалют — CEO Binance

Джерело: LiveMint.