Кійосакі назвав актив, який варто купувати, поки не злетіли ціни

У метушні фінансових ринків інвестори часто звертаються до аналітиків, дослідників, а головне — до інших успішних інвесторів за порадами, ідеями та настановами

Роберт Кійосакі — один з таких інвесторів. Автор книги «Багатий тато, бідний тато» є відомим критиком фіатних валют, які він часто називає «фальшивими грошима».

Фінансовий гуру є затятим прихильником дорогоцінних металів — він виступає за золото та срібло як засоби збереження вартості. Його інвестиційна стратегія доповнюється криптовалютами та нерухомістю — остання, як він стверджує, була його початковим шляхом до багатства.

Незважаючи на свою популярність, Кійосакі викликає суперечки. Назвати його панікером було б м’яко кажучи, неточно — Кійосакі пророкує катастрофічні крахи з дивовижною регулярністю, а його надмірне використання боргів, а також банкрутство його компанії викликали широку критику.

Протягом 2024 року портфель Кійосакі показав прибутковість приблизно 76,03%, що значно випереджає приріст S&P 500 на 27,35% за той самий період. Незважаючи на відкат цін на срібло, який спостерігається з кінця жовтня 2024 року, автор нещодавно підтвердив свою «бичачу» позицію щодо цього металу.

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Кійосакі висловив думку, що «срібло збирається злетіти». Далі інвестор пояснив свої заяви, вказавши на взаємодію низької пропозиції та високого попиту на цей метал. Наостанок він закликав читачів купувати зараз — до того, як ціни знову зростуть.

У порівнянні з 2023 роком, у 2024 році загальна пропозиція срібла скоротилася на 1% — з іншого боку, загальний попит зріс на 2%, згідно з даними Інституту срібла (The Silver Institute).

Ринок срібла часто працює на тонкій межі між попитом і пропозицією — розбіжність у 3% є досить значущою, особливо якщо поточна тенденція збережеться і надалі.

За останній рік срібло зросло майже на 35% і навіть випередило золото, що підвищило інтерес до нього як до спекулятивного активу. Промисловий попит у країнах з економікою, що розвивається, в тому, що стосується електроніки та відновлюваних джерел енергії, є ще одним благом, як і маловідомий попит на цей дорогоцінний метал з боку військових.

Зрештою, поради Кійосакі є обґрунтованими, добре аргументованими і реалістичними — і хоча різкий рух вгору не гарантований, срібло має всі шанси зрости в ціні.

Нагадаємо, що Кійосакі назвав обвал Біткоїна чудовою новиною для інвесторів. Він назвав це рідкісною можливістю для купівлі, а не приводом для хвилювання.

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За матеріалами: Finbold.