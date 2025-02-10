Кійосакі заявив, що світ вступає в нову Велику депресію

Фінансовий педагог і письменник Роберт Кійосакі вкотре попереджає про наближення руйнівного економічного спаду, який він назвав наступною «Великою депресією» і який, ймовірно, вплине на весь світ

Роблячи такий похмурий прогноз, автор книги «Багатий тато, бідний тато» розмірковує над минулими прогнозами зі своєї книги 2014 року «Пророцтво багатого тата», в якій він попереджав про найбільший обвал фондового ринку за всю історію людства.

У зв’язку з цим Кійосакі стверджує, що його економічний прогноз на 2025 рік щодо кризових явищ на ринку залишається правильним, оскільки нинішні фінансові умови вказують на те, що він справдиться.

«У 2014 році я опублікував «Пророцтво багатого тата», в якому передбачив найбільший крах фондового ринку в історії. На жаль, це «пророцтво» збувається в 2025 році. Ринки падають, і я стурбований тим, що світ може вступити в чергову «Велику депресію», — сказав він.

Кійосакі стверджує, що економічний спад, який насувається, призведе до ліквідації мільйонів робочих місць ще до того, як впаде вартість акцій, що супроводжуватиметься масовим позбавленням права власності на житло.

Хоча він вважає, що його прогноз справджується, інвестор сподівається, що він виявиться помилковим, але все одно очікує економічного хаосу в найближчому майбутньому.

Цікаво, що Кійосакі заявив, що такий спад дасть можливість розбагатіти підготовленим людям. У зв’язку з цим він закликає продовжувати інвестувати в золото, срібло і Біткоїн (BTC) як засіб захисту від економічних негараздів.

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«Прийдешня Велика депресія може бути найкращим часом для того, щоб розбагатіти, але ви все одно повинні інвестувати у власну фінансову освіту», — додав Кійосакі.

Варто зазначити, що раніше Кійосакі вже радив інвесторам продавати свої будинки, щоб купити Біткоїни — порада, яка була розкритикована, враховуючи, що він сам володіє нерухомістю.

У той же час, він заохочує людей розпочинати бізнес, що пропонує основні послуги під час депресії, такі як тваринництво, стале сільське господарство та інші критичні галузі.

Він припустив, що падіння цін на нерухомість створить можливості для купівлі на ринку нерухомості у випадку краху, але застеріг, що деякі інвестиції можуть принести низьку віддачу.

Згідно з прогнозами Кійосакі, офісні будівлі та невеликі торгові об’єкти є особливо ризикованими активами.

Варто зазначити, що в останні тижні Кійосакі посилив свої застереження щодо можливого глобального краху, хоча і називає різні часові рамки.

Хоча прогноз Кійосакі щодо економічного колапсу залишається дискусійним, його пропаганда захисту багатства за допомогою альтернативних активів може мати сенс, оскільки дорогоцінні метали слугували активами-притулками під час кризових ситуацій. Тим часом, у міру того, як Біткоїн розвивається, його прихильники все частіше сприймають його як «цифрове золото».

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Джерело: Finbold.