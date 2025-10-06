close-btn
Біткоїн оновив історичний максимум

06.10.2025 12:30
Ольга Деркач

Найпопулярніша криптовалюта світу 5 жовтня переписала рекорди — курс Біткоїна сягнув $125 559,21, перевищивши попередній максимум у $124 480, зафіксований у серпні. Нині монета торгується близько $123 000

Біткоїн оновив історичний максимум

Фото: pixabay.com

За даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація Біткоїна перевищила $2,45 трлн, а загальна вартість усіх криптоактивів — $4,21 трлн. Для Біткоїна цей рік став вражаючим: з квітневих мінімумів нижче $80 000 ціна виросла майже вдвічі.

Чому це важливо для інвесторів

Акції великих технологічних компаній зараз у центрі уваги, адже вони активно зростали останні місяці. Та Біткоїн іде з ними нога в ногу — піднявшись більш ніж на 50% від мінімумів початку 2025 року, він увійшов до клубу компаній з капіталізацією рівня топу S&P 500.

Оптимісти щодо Біткоїна вважають поточне зростання закономірним. Вони нагадують, що історично криптовалюта часто досягає нових піків у межах 1064 днів після «дна» ведмежого ринку — останнє з яких припало на 21 листопада 2022 року. Торгові обсяги на криптобіржах теж зростають після спаду наприкінці вересня. А більші обсяги зазвичай сприяють підвищенню цін.

Цікаве по темі: Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум

Що кажуть аналітики

Деякі експерти прогнозують подальше зростання. Так, аналітики JPMorgan у своєму звіті від 1 жовтня зазначили, що так звані «захисні інвестиції» (коли і роздрібні, і інституційні інвестори вкладають у золото та Біткоїн, щоб убезпечитись від ризиків) можуть стати ще популярнішими. Причини — геополітична напруга, високі державні борги та зниження домінування долара США.

Загалом криптоіндустрія продовжує зміцнювати свої позиції у світових фінансах: нещодавно запущено кілька нових крипто-ETF, а також зростає популярність «криптотрежеріс» — акцій компаній, що зберігають криптоактиви у своїх резервах.

Джерело: Investopedia.

