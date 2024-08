Біткоїн злетів майже до $63 000 після “Хреста смерті”: що далі

Ціни на BTC підскочили до внутрішньоденного максимуму в $62 790 під час ранкової азійської торгової сесії в п’ятницю

Сьогодні ціни на криптовалюти в основному демонструють висхідний імпульс. Ціна Біткоїна (BTC) безпрецедентно зросла і закріпилася вище $61 000. Тим часом ціна Ethereum (ETH) зросла приблизно на 11% до рівня близько $2 700.

Капіталізація світового крипторинку зросла на 6,36%, до $2,15 трлн. Однак загальний обсяг торгів знизився на 5,10%, до $94,06 млрд. Наразі Біткоїн відновився приблизно на 25% після падіння до $49 800 і знаходиться на шляху до повернення до свого обмеженого діапазоном каналу і зони накопичення.

У своєму пості на Х від 9 серпня аналітик і засновник ITC Crypto Бенджамін Коуен заявив, що Біткоїн пройде свій хрест смерті. Прогноз справдився, і ведмежий технічний сигнал залишився в минулому… поки що.

On Monday on my YouTube channel I mentioned that we would likely see a #BTC rally into its death cross.

You can see that rally has now arrived.

So perhaps some context is needed –

What happened during prior death crosses?

Thread 👇 pic.twitter.com/pDbfYTseYs

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) August 8, 2024