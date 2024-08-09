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Біткоїн злетів майже до $63 000 після “Хреста смерті”: що далі

09.08.2024 11:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Ціни на BTC підскочили до внутрішньоденного максимуму в $62 790 під час ранкової азійської торгової сесії в п’ятницю

Біткоїн злетів майже до $63 000 після Хреста смерті: що далі

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Сьогодні ціни на криптовалюти в основному демонструють висхідний імпульс. Ціна Біткоїна (BTC) безпрецедентно зросла і закріпилася вище $61 000. Тим часом ціна Ethereum (ETH) зросла приблизно на 11% до рівня близько $2 700.

Капіталізація світового крипторинку зросла на 6,36%, до $2,15 трлн. Однак загальний обсяг торгів знизився на 5,10%, до $94,06 млрд. Наразі Біткоїн відновився приблизно на 25% після падіння до $49 800 і знаходиться на шляху до повернення до свого обмеженого діапазоном каналу і зони накопичення.

Хрест смерті відвернений

У своєму пості на Х від 9 серпня аналітик і засновник ITC Crypto Бенджамін Коуен заявив, що Біткоїн пройде свій хрест смерті. Прогноз справдився, і ведмежий технічний сигнал залишився в минулому… поки що.

Хрест смерті — це індикатор технічного аналізу, який показує, що короткострокова ковзна середня падає нижче довгострокової ковзної середньої, зазвичай 50-денної та 200-денної. Це часто є сигналом розвороту ведмежого тренду, але це не завжди так.

Коуен зауважив, що у 2023 році BTC розпочав своє ралі одразу після “хреста смерті”.

“Потім він піднявся вище своєї 50-денної SMA (простої ковзної середньої) і згодом утримував її як підтримку, перш ніж піти вище”, — додав він.

У 2022 році, наприклад, відбулося невелике ралі до хреста смерті, але воно згасло після того, як на графіку з’явився патерн.

Аналітик дійшов висновку, що для продовження руху вгору Біткоїну доведеться утриматися вище рівня підтримки в $62 000. Однак наразі актив відкотився нижче цього рівня.

“Стійкість руху, ймовірно, буде залежати від того, чи зможе BTC спочатку піднятися вище своєї 50-денної ЅМА ($62 тис.), а потім утримати її як підтримку, як це було у 2023 році”.

Аналітики у відповідь на твіт написали:

“Перший хрест смерті не є великою проблемою, а от про другий варто хвилюватися більше”.

Під час бичачого ринку 2021 року було два смертельних хрести, після першого відбулося велике ралі, а після другого — дворічний ведмежий ринок. Про 3 ознаки стійких ведмежих настроїв на ринку криптовалют ми писали раніше.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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