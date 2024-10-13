Скільки б ви отримали, якби купили Біткоїн на $1000, коли його назвали «марним»

Протягом багатьох років у Біткоїна (BTC) були неспокійні стосунки з великими фінансовими установами, багато хто взагалі відкидав криптовалюту протягом багатьох років

Один з найдраматичніших коментарів, зроблених фінансовими магнатами — як за своєю гостротою, так і за часом — з’явився 10 жовтня 2021 року. Зокрема, Джеймі Дімон, генеральний директор JPMorgan, заявив, що вважає BTC «марним».

Враховуючи показники криптовалюти у 2024 році, неважко помітити, що оцінка була неправильною, адже сьогодні Біткоїн торгується вище $60 000.

Мабуть, найцікавішим елементом ситуації є те, що будь-який інвестор, який вирішив купити BTC на $1000 10 жовтня 2021 року, щоб насолити Дімону, через три роки, мав би $1113 — лише на $113 більше.

Виявляється, генеральний директор одного з найбільших банків світу за активами в управлінні (AUM) був відверто негативно налаштований навіть тоді, коли Біткоїн торгувався на рівні $54 771,58 — відносно близько до історичного максимуму (ATH), який він перевищив лише в березні 2024 року.

Ще одним цікавим елементом цієї історії є те, що, незважаючи на думку Дімона про Біткоїн, JPMorgan вже пропонував своїм інституційним інвесторам доступ до криптовалютних фондів.

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У 2024 році ці відносини лише поглибилися, і у вересні цього ж року генеральний директор Дімон заявив, що його банк зараз, ймовірно, є «одним з найбільших користувачів» блокчейну.

Проте ні ця зміна, ні більш широке інституційне впровадження, не змінили позицію Дімона або JPMorgan. Насправді, генеральний директор все ще вважає криптовалюти «домашніми улюбленцями», а аналітики банку неодноразово висловлювали сумніви щодо стійкості «бичачого» ринку цифрових активів 2024 року.

Дімон пояснив очевидний дисонанс між своєю позицією та послугами, які він пропонував у 2021 році, тим, що всі клієнти JPMorgan — дорослі люди, а розбіжності створюють ринки.

Хоча на поверхневому рівні для Біткоїна мало що змінилося — особливо якщо дивитися лише на ціну BTC 10 жовтня 2021 року та 10 жовтня 2024 року — між сьогоднішнім днем і ринком трирічної давнини лежить океан.

Разом із затвердженням ETF відбулися численні технологічні та регуляторні зміни, і коливання цін протягом цих років були приголомшливими.

Крім того, у березні 2024 року Біткоїн не лише досяг ATH вище $73 000, але й багато хто вважає, що він може незабаром відновити її, а потім перевищити, оскільки ринок увійшов в історично сильну фазу «висхідної хвилі».

Незважаючи на те, що деякі фактори утримують ціну BTC на рівні близько $60 000, деякі ринкові стратеги, в тому числі Рой Маттокс, нещодавно повідомили, що вони «спантеличені» тим, що монета не торгується на своїх максимумах. Водночас, Маттокс закликав інвесторів набратися терпіння і висловив думку, що Біткоїн увійде в приголомшливе ралі, як тільки підніметься назад до $73 000.

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За матеріалами: Finbold.