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Дія стане маркетплейсом — Федоров

19.05.2025 10:10
Ольга Деркач
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Платформа Дія офіційно переходить до нового етапу — Міністерство цифрової трансформації розпочало процес перетворення її на прибутковий державний продукт із перспективою виходу на фондовий ринок

Дія стане маркетплейсом — Федоров

Дія стане маркетплейсом — Федоров Фото: diia.gov.ua

Про це під час конференції DOU Day повідомив віцепрем’єр-міністр і очільник Мінцифри Михайло Федоров, пише «Економічна правда».

За його словами, перші кроки до монетизації сервісу було зроблено в травні 2025 року. Вже в червні очікуються перші грошові надходження. Одним із початкових механізмів заробітку став сервіс шерингу документів — можливість безпечно ділитися цифровими копіями через платформу.

«Щомісяця через Дію онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків. Наприклад, з monobank за день відкрили 22 тисячі. За такі послуги фінансові установи готові платити», — сказав Федоров.

Крім того, Федоров зазначив, що паралельно міністерство працює над оформленням Дії як окремої державної компанії. У майбутньому вона зможе залучати партнерів із приватного сектору, розвивати власну бізнес-модель та, можливо, вийти на IPO, запропонувавши свої акції на відкритому ринку.

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«Ми будемо поступово відокремлювати Дію в окрему державну компанію. Можливо, потім акції компанії будуть продаватися. Тобто Дія стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватися нашою інфраструктурою», — наголосив міністр.

Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.

Для чого потрібен витяг:

  • отримання пільг на комунальні послуги;
  • оформлення страхових та соціальних виплат;
  • припинення права власності на знищене житло;
  • долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
  • надання в суд.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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