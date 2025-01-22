2 криптовалюти, які скоро досягнуть $10 млрд ринкової капіталізації

Ринок криптовалют відступив від своїх максимумів 20 січня, оскільки початкова хвиля оптимізму після інавгурації президента США Дональда Трампа почала згасати

Незважаючи на цей відступ, кілька криптовалют стають претендентами на сильний ріст, підтримувані фундаментальними факторами та ринковим імпульсом, що дозволяє їм потенційно перетнути ринкову капіталізацію в $10 млрд у першому кварталі 2025 року.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) демонструє явний потенціал для досягнення ринкової капіталізації в $10 млрд. Наразі токен торгується на рівні $362,78 з ринковою капіталізацією $5,46 млрд, за останні 24 години він зріс на 6,51%, а за останній тиждень — на 24,77%.

Дані про деривативи свідчать про зростання активності на ринку: відкритий інтерес AAVE збільшився на 13,54% до $427,78 млн, що відображає зростаючий інтерес до позицій з кредитним плечем. Співвідношення довгих і коротких позицій за останні 24 години склало 0,9841, що свідчить про відносно збалансовані настрої. Однак співвідношення довгих і коротких позицій топ-трейдерів на Binance становить 2,1038, що свідчить про сильніший ухил до довгих позицій серед великих трейдерів.

Дані Rekt показують ліквідації протягом різних часових періодів: за останні 24 години було ліквідовано $3,41 млн. На довгі позиції припало $2,37 млн, а на короткі — $1,04 млн, що відображає нещодавню волатильність ринку, яка сприяє короткостроковому бичачому імпульсу.

Ця активність збігається з більш широкими ринковими рухами і подіями в екосистемі Aave, такими як запуск v3.2 Liquid eModes на Arbitrum (ARB) і Base, а також зростання загального обсягу заблокованих коштів (TVL).

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Аналітики оптимістично налаштовані щодо цінових дій Aave з ціновим орієнтиром $500, що свідчить про сильну висхідну траєкторію, зумовлену як технічними, так і фундаментальними факторами.

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC), схоже, досягне ринкової капіталізації в $10 млрд, оскільки динаміка ринку демонструє зростаючу довіру інвесторів, підтримувану оптимізмом ETF і сильною інституційною активністю.

Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас припустив, що Litecoin може стати наступною криптовалютою, яка отримає схвалення ETF, після нещодавньої заявки від CanaryFunds.

Історично такі події викликали значний інтерес на ринку, і схвалення може розблокувати нову ліквідність і прийняття.

Активність китів також зросла: з січня адреси, що володіють понад 10 000 LTC, накопичили 250 000 монет, що свідчить про сильну довіру.

На ринку деривативів домінують бичачі настрої, а співвідношення довгих і коротких позицій топ-трейдерів Binance LTC/USDT становить вражаючі 6,2273.

Наразі Litecoin торгується на рівні $120,83 з ринковою капіталізацією в $9,11 млрд, і йому потрібно досягти приблизно $132,56, щоб досягти оцінки в $10 млрд.

Враховуючи зростання на 2,06% за останні 24 години і на 19,97% за останній тиждень, ця мета є цілком досяжною.

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За матеріалами: Finbold.